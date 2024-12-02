Як самостійно вибрати військову частину для служби в ЗСУ

Військовий ЗСУ. Фото: пресслужба 24-ї ОМБр імені Короля Данила

З жовтня 2024 року в Україні військовослужбовці отримали право мобілізуватися напряму до обраної ними військової частини, без обов’язкового звернення до Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК). Це нововведення спрощує процес і дає можливість військовим самим визначати місце своєї служби.

Про це повідомив начальник сектору мобілізаційно-оборонної роботи Запорізького обласного ТЦК та СП підполковник Андрій Якунін.

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Як відбувається процес мобілізації до обраної військової частини

Відтепер кандидати на мобілізацію можуть напряму звертатися до військових частин, де проходитимуть тестування та співбесіди. Цей етап не потребує попереднього візиту до ТЦК. Однак відвідування військкомату залишається необхідним для проходження медичного обстеження та остаточного призову.

Основна роль у прийнятті рішення щодо мобілізації належить командирам військових частин, які оцінюють кандидатів після проходження базової військової підготовки.

Що це означає для військових

За словами Андрія Якуніна, це нововведення дозволяє військовозобов’язаним потрапити саме до тієї частини, яку вони обрали.

Це підвищує мотивацію та ефективність військової служби, оскільки військові зможуть служити там, де вони відчувають себе найбільш корисними.

Нещодавно у ЗМІ оприлюднили інформацію щодо того, як оновлений закон про мобілізацію покращив ситуацію з призовом військовозобов'язаних.

Також бригада спецпризначення "Азов" у пошуках людей, які вміють стріляти з гармати й кулемета та знаються на танковому озброєнні.