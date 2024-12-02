Как самостоятельно выбрать воинскую часть для службы в ВСУ

Военный ВСУ. Фото: пресс-служба 24-й ОМБр имени Короля Даниила

С октября 2024 года в Украине военнослужащие получили право мобилизоваться напрямую в избранную ими воинскую часть, без обязательного обращения в Территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК). Это нововведение упрощает процесс и позволяет военным самим определять место своей службы.

Об этом сообщил начальник сектора мобилизационно-оборонной работы Запорожского областного ТЦК и СП подполковник Андрей Якунин.

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Как происходит процесс мобилизации в избранную воинскую часть

Теперь кандидаты на мобилизацию могут напрямую обращаться в воинские части, где будут проходить тестирование и собеседование. Этот этап не требует предварительного визита в ТЦК. Однако посещение военкомата остается необходимым для прохождения медицинского обследования и окончательного призыва.

Основная роль в принятии решения по мобилизации принадлежит командирам воинских частей, оценивающих кандидатов после прохождения базовой военной подготовки.

Что это значит для военных

По словам Андрея Якунина, это нововведение позволяет военнообязанным попасть именно в ту часть, которую они выбрали.

Это повышает мотивацию и эффективность военной службы, поскольку военные могут служить там, где они чувствуют себя наиболее полезными.

Недавно в СМИ обнародовали информацию о том, как обновленный закон о мобилизации улучшил ситуацию с призывом военнообязанных.

Также бригада спецназначения "Азов" в поисках людей, которые умеют стрелять из пушки и пулемета и разбираются в танковом вооружении.