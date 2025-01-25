Выплаты родственникам военных - когда в выплатах могут отказать

Четыре основания для отказа в выплатах родственникам военного
Командир военной части может отказать семье погибшего, раненого или пропавшего без вести военнослужащего. Это возможно в четырех случаях, в частности, если окажется, что военный сдался в плен добровольно.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Выплаты родственникам военнослужащих
Решение о выплатах родственникам военнослужащих — погибших, раненых или пропавших без вести — принимает командир воинской части, в которой служил военный.
Командир имеет право в некоторых случаях отклонить заявление родственников военнослужащего, обосновав свой отказ.
Когда командир может отказать в выплатах родне военного
Закон определяет четыре основания для отрицательного решения по выплате родственникам военнослужащего.
Это:
- подача заявления теми людьми, которые не имеют права на получение выплат;
- подача необходимых документов не в полном объеме;
- подача заявления после того, как истекут три года со дня вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или объявления умершим.
Таже выплаты не начисляются, если стало известно, что военнослужащий добровольно сдался в плен, или что его исчезновение без вести — это самовольное оставление части или дезертирство.
Напомним, мы ранее писали о трех видах финансового обеспечения для украинских военнослужащих.
Также мы сообщали о полном списке дополнительных выплат в ВСУ.
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