Выплаты родственникам военных - когда в выплатах могут отказать

Военнослужащий с семьей. Фото: "Вечірній Київ"

Командир военной части может отказать семье погибшего, раненого или пропавшего без вести военнослужащего. Это возможно в четырех случаях, в частности, если окажется, что военный сдался в плен добровольно.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Выплаты родственникам военнослужащих

Решение о выплатах родственникам военнослужащих — погибших, раненых или пропавших без вести — принимает командир воинской части, в которой служил военный.

Командир имеет право в некоторых случаях отклонить заявление родственников военнослужащего, обосновав свой отказ.

Когда командир может отказать в выплатах родне военного

Закон определяет четыре основания для отрицательного решения по выплате родственникам военнослужащего.

Это:

подача заявления теми людьми, которые не имеют права на получение выплат;

подача необходимых документов не в полном объеме;

подача заявления после того, как истекут три года со дня вступления в законную силу решения суда о признании военнослужащего безвестно отсутствующим или объявления умершим.

Таже выплаты не начисляются, если стало известно, что военнослужащий добровольно сдался в плен, или что его исчезновение без вести — это самовольное оставление части или дезертирство.

Напомним, мы ранее писали о трех видах финансового обеспечения для украинских военнослужащих.

Также мы сообщали о полном списке дополнительных выплат в ВСУ.