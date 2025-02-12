Виплати родині полоненого, зниклого, загиблого військового - індексація військових виплат

Військовий з родиною. Фото: "Вечірній Київ"

Держава контролює процес виплат родичам зниклих безвісти чи загиблих військовослужбовців, індексуючи їх за потреби. Коефіцієнт індексації встановлює Кабінет міністрів України.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Виплати родині військового

Родина військовослужбовця, який був поранений, зник безвісти під час бойових дій чи загинув на фронті, має право на низку виплат.

Причому держава забезпечує відповідний рівень виплат, зважаючи на інфляційні процеси. Юристи пояснили, як і завдяки чому відбувається цей процес.

Індексація виплат за військовослужбовця

"Грошове забезпечення військовослужбовців, захоплених у полон або заручниками, а також інтернованих у нейтральних державах або зниклих безвісти, підлягає індексації відповідно до закону", — окреслив цей процес адвокат Юрій Айвазян.

Він додав, що порядок та умови перерахунку розміру цього грошового забезпечення встановлюються Кабінетом міністрів.

Нагадаємо, ми писали про те, кому ідуть виплати за загиблого військового, якщо той не має сім’ї.

Додамо, ми повідомляли про те, що змінилось у процесі виплат сім’ям військовополонених у лютому 2025 року.