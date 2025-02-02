Виплати родичам військовополоненних або зниклих безвісти з 1 лютого стали меншими

Людина тримає грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Починаючи із суботи, 1 лютого 2025 року, в Україні почали по-новому нараховувати виплати родинам військовослужбовців, які потрапили у полон або зникли безвісти. Розмір грошового забезпечення зменшився.

Про це повідомляє адвокатка Дар'я Ткаченко на своїй сторінці у Facebook.

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Що змінилося у виплатах родичам військових

"Родичі військовослужбовців, захоплених в полон, або зниклих безвісти, отримуватимуть грошове забезпечення військовослужбовця не в повному розмірі, а лише половину (друга половина не "згорає", а чекає на військовослужбовця, доки він повернеться, а у випадку смерті військовослужбовця включається у склад його спадщини)", — пояснює адвокатка.

Водночас вона додала, що виняток із правила про 50% буде для родичів тих військових, які склали особисте розпорядження на випадок свого потрапляння в полон чи зникнення безвісти, якщо таким розпорядженням передбачено інший розмір виплат. Зокрема, це може бути і 100%.

Порядок складання відповідного розпорядження такий самий, як і розпорядження на випадок загибелі.

"Порядок виплат родичам захоплених в полон або безвісно відсутніх військовослужбовців визначається Постановою КМУ від 30 листопада 2016 року №884", — додала Ткаченко.

Юристка наголосила, що члени сім'ї воїнів ЗСУ, які вже перебувають в полоні чи вже зникли безвісти, змінити ситуацію не можуть. Вони з 1 лютого будуть отримувати лише половину грошового забезпечення, тобто 50%, про що вже було сказано раніше.

Через це адвокатка порадила військовим скласти розпорядження, якщо є ризик потрапити в полон.

"Військовослужбовцям, які розуміють, що існує хоча б мінімальний ризик потрапляння в полон чи зникнення безвісти, ми радимо подбати про свою родину заздалегідь і вже зараз скласти таке особисте розпорядження", — резюмувала Дар'я Ткаченко.

Нагадаємо, нещодавно у Міністерстві оборони України повідомили, воїни ЗСУ мають право на чотири одноразові грошові допомоги. Зокрема, йдеться про оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань, підписання першого контракту, а також виплату в разі звільнення зі служби.

Також в Міноборони розповіли, що зарплата військового складається з трьох основних щомісячних виплат. Зокрема, виплати за посаду, звання та кількість років у ЗСУ.