Выплаты родственникам военнопленных или пропавших без вести с 1 февраля стали меньше

Человек держит денежные купюры. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

Начиная с субботы, 1 февраля 2025 года, в Украине начали по-новому начислять выплаты семьям военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести. Размер денежного обеспечения уменьшился.

Об этом сообщает адвокат Дарья Ткаченко на своей странице в Facebook.

Читайте также:

Что изменилось в выплатах родственникам военных

"Родственники военнослужащих, захваченных в плен или пропавших без вести, будут получать денежное обеспечение военнослужащего не в полном размере, а только половину (вторая половина не "сгорает", а ждет военнослужащего, пока он вернется, а в случае смерти военнослужащего включается в состав его наследства)", — объясняет адвокат.

В то же время она добавила, что исключением из правила о 50% будут родственники тех военных, которые составили личное распоряжение на случай своего попадания в плен или пропажи без вести, если таким распоряжением предусмотрен другой размер выплат. В частности, это может быть и 100%.

Порядок составления соответствующего распоряжения такой же, как и распоряжение на случай гибели.

"Порядок выплат родственникам захваченных в плен или безвестно отсутствующих военнослужащих определяется Постановлением КМУ от 30 ноября 2016 года №884", — добавила Ткаченко.

Юрист отметила, что члены семьи воинов ВСУ, которые уже находятся в плену или уже пропали без вести, изменить ситуацию не могут. Они с 1 февраля будут получать только половину денежного обеспечения, то есть 50%, о чем уже было сказано ранее.

В связи с этим адвокат посоветовала военным составить распоряжение, если есть риск попасть в плен.

"Военнослужащим, которые понимают, что существует хотя бы минимальный риск попадания в плен или исчезновения без вести, мы советуем позаботиться о своей семье заранее и уже сейчас составить такое личное распоряжение", — резюмировала Дарья Ткаченко.

Напомним, недавно в Министерстве обороны Украины сообщили, воины ВСУ имеют право на четыре единовременные денежные пособия. В частности, речь идет об оздоровлении, решении социально-бытовых вопросов, подписании первого контракта, а также выплаты в случае увольнения со службы.

Также в Минобороны рассказали, что зарплата военного состоит из трех основных ежемесячных выплат. В частности, выплаты за должность, звание и количество лет в ВСУ.