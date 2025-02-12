Выплаты семье пленного, пропавшего, погибшего военного - индексация военных выплат

Военный с семьей. Фото: "Вечірній Київ"

Государство контролирует процесс выплат родственникам пропавших без вести или погибших военнослужащих, индексируя их при необходимости. Коэффициент индексации устанавливает Кабинет министров Украины.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Выплаты семье военного

Семья военнослужащего, который был ранен, пропал без вести во время боевых действий или погиб на фронте, имеет право на ряд выплат.

Причем государство обеспечивает соответствующий уровень выплат, учитывая инфляционные процессы. Юристы объяснили, как и благодаря чему происходит этот процесс.

Индексация выплат за военнослужащего

"Денежное обеспечение военнослужащих, захваченных в плен или заложниками, а также интернированных в нейтральных государствах или пропавших без вести, подлежит индексации в соответствии с законом", — очертил этот процесс адвокат Юрий Айвазян.

Он добавил, что порядок и условия перерасчета размера этого денежного обеспечения устанавливаются Кабинетом министров.

Напомним, мы писали о том, кому идут выплаты за погибшего военного, если тот не имеет семьи.

Добавим, мы сообщали о том, что изменилось в процессе выплат семьям военнопленных в феврале 2025 года.