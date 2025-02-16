Выплаты семье военного - когда прекращается денежная помощь

Военнослужащий ВСУ. Фото: "Українське радіо"

Выплаты семьям военнослужащих, попавших в плен или пропавших без вести во время войны, прекращаются в определенный момент. Это происходит после возвращения из плена или соответствующего решения суда.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Когда прекращаются выплаты семье пленного

Выплаты семье военнослужащего Вооруженных сил Украины, который попал в плен или пропал без вести на фронте, не являются бессрочными.

Согласно действующему законодательству, они имеют определенный срок, после которого выплаты прекращаются.

Так, выплаты за военнослужащих, попавших в плен или ставших заложниками, интернированными в нейтральные страны, прекращаются на следующий день после их освобождения.

Пропавший без вести — сколько продолжаются выплаты

Что касается тех военных, которые пропали без вести во время боевых действий, то выплаты продолжаются до решения, принятого судебной инстанцией.

Конкретнее, семья такого военнослужащего имеет право на выплаты до дня вступления в законную силу решения суда о признании их без вести пропавшими или объявлении умершими.

Напомним, мы ранее писали о том, что известно об индексации выплат семье военнослужащего.

Добавим, мы сообщали о четырех основаниях для отказа в выплатах семьям военнослужащих.