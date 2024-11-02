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Юрист пояснив наслідки несплати штрафу за неявку по повістці

2 листопада 2024 07:42
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Що буде, якщо не сплатити штраф за неявку по повістці – пояснення юриста
Працівники ТЦК. Фото: Житомирський ОТЦК
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Колишній нардеп, заслужений юрист України, доктор юридичних наук Володимир Пилипенко пояснив, що буде, якщо не сплатити штраф за неявку по повістці. Він зазначив, що сума може зрости вдвічі.

Про це Володимир Пилипенко сказав для "УНІАН".

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Пилипенко наголосив, що штраф варто сплатити протягом 15 днів з моменту отримання, щоб сума не зросла. Також його можна спробувати оскаржити в суді.

У разі ігнорування штрафу проти особи ініціюють виконавче провадження. Борг можуть стягнути примусово, зокрема з банківських рахунків або іноземної валюти, що належить боржнику.

Якщо загальна сума штрафів перевищує 160 тисяч гривень, може бути накладено арешт на майно громадянина. Виконавча служба має право продати житло боржника на аукціоні для погашення заборгованості.

Нагадаємо, юрист Сергій Кошель розповів, як оскаржити в суді штраф від ТЦК. За перше порушення передбачено від 17 000 до 25 000 грн.

Також українські жінки з певними медичними спеціальностями зобов’язані стати на військовий облік. У разі порушення правил обліку вони підлягають такому ж штрафу, як і чоловіки.

ТЦК та СП штраф мобілізація повістки юрист

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