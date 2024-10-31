Чи можуть накладати повторні штрафи через продовження воєнного стану

Військовий квиток в руках чоловіка. Фото: Армія.Inform

Щойно в Україні запровадили підвищені штрафи за неявку за повісткою, з'явилися чутки, що порушників мобілізації можуть штрафувати знову і знову, як продовжать військовий стан. Адвокатка дала відповідь, чи це реально.

Про це зокрема розповіла адвокатка Лідія Карп'юк в інтерв'ю Главред.

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Повторні штрафи за неявку за повісткою

Щоб особу могли притягнути до відповідальності, вона має повторно вчинити правопорушення.

"Чесно кажучи, про обмеження в кількості повісток, які надсилаються, мені невідомо. Тому по суті повторне направлення повістки і, наприклад, її повторне неотримання та, як наслідок, неявка до ТЦК та СП, є підставою для повторного накладення адміністративного стягнення", — припускає адвокатка.

До того ж штрафи за неявку за повісткою ніяк не прив'язуються до продовження воєнного стану. Фахівчиня припустила, що таке покарання можливе, оскільки адміністративна відповідальність за порушення правил військового обліку все ж передбачена законом.

"Адміністративна відповідальність передбачена за порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку (ст. 210 КУпАП) та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію (ст. 210-1 КУпАП), тому у разі якщо фіксують повторне порушення, то відповідно можливе і повторне притягнення до відповідальності", — сказала вона.

Нагадаємо, жінок в Україні також можуть штрафувати за порушення правил військового обліку. Йдеться про тих, хто має медичну спеціальність.

Також юрист пояснював, яким чином можна оскаржити штраф від ТЦК у суді та які підстави є для цього.