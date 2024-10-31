Могут ли налагать повторные штрафы из-за продолжения военного положения

Военный билет в руках мужчины. Фото: Армія.Inform

Как только в Украине ввели повышенные штрафы за неявку по повестке, появились слухи, что нарушителей мобилизации могут штрафовать снова и снова, как продолжат военное положение. Адвокат дала ответ, реально ли это.

Об этом рассказала адвокат Лидия Карпьюк в интервью Главреду.

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Повторные штрафы за неявку по повестке

Чтобы лицо могли привлечь к ответственности, оно должно повторно совершить правонарушение.

"Честно говоря, об ограничениях в количестве посылаемых повесток мне неизвестно. Поэтому по существу повторное направление повестки и, например, ее повторное неполучение и, как следствие, неявка в ТЦК и СП, является основанием для повторного наложения административного взыскания", — предполагает адвокат.

К тому же штрафы за неявку по повестке никак не привязываются к продолжению военного положения. Специалист предположил, что такое наказание возможно, поскольку административная ответственность за нарушение правил военного учета все же предусмотрена законом.

"Административная ответственность предусмотрена за нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета (ст. 210 КУоАП) и нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации (ст. 210-1 КУоАП), поэтому в случае если фиксируют повторное нарушение, то соответственно, возможно и повторное привлечение к ответственности", — сказала она.

Напомним, женщины в Украине также могут штрафовать за нарушение правил военного учета. Речь идет о тех, кто имеет медицинскую специальность.

Также юрист объяснял, как можно обжаловать штраф от ТЦК в суде и какие основания есть для этого.