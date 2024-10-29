Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Військова економіка arrow Юрист пояснив, як скасувати штраф від ТЦК через суд arrow

Юрист пояснив, як скасувати штраф від ТЦК через суд

29 жовтня 2024 17:48
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор
Як скасувати штраф від ТЦК через суд — пояснення юриста
Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН
Василь Горенко - Редактор
Василь Горенко
Редактор

Юрист Сергій Кошель пояснив, як скасувати через суд незаконно накладений штраф від територіального центру комплектування. За перше правопорушення доводиться платити від 17 000 до 25 000 грн. 

Про це повідомив юрист ГО "Громадська платформа" Сергій Кошель у вівторок, 29 жовтня.

Читайте також:

Штраф від ТЦК

Кошель виокремив основні причини скасування штрафів від ТЦК:

  • недотримання ТЦК процедури накладення штрафу;
  • відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами;
  • штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування.

Штраф вважається незаконним, якщо:

  • особа не підлягає військовому обліку;
  • існують вагомі причини для неявки до ТЦК та СП;
  • співробітники ТЦК допустили помилку;
  • неналежні дії ТЦК та СП;
  • випадки дискримінації;
  • незаконне вилучення документів.

Дізнатися, що на людину накладено штраф, можна безпосередньо в ТЦК та СП під час візиту, з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, а також у застосунку "Дія".

Як оскаржити штраф

"Постанову ТЦК та СП про притягнення до адміністративної відповідальності можна й не оскаржувати, сплативши штраф. Але існує один дуже важливий момент — кримінальна відповідальність", — зазначив Кошель.

Кримінальний кодекс України містить статті, що стосуються мобілізації та призову. Стаття 336 передбачає покарання за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та в особливий період. Стаття 337 накладає відповідальність на призовників, військовозобов'язаних і резервістів за ухилення від військового обліку після попередження, наданого керівниками ТЦК і СП, а також органів Служби безпеки і Служби зовнішньої розвідки. Ця стаття чітко вказує на кримінальну відповідальність після відповідного попередження.

"Важливо! Повістка про виклик до ТЦК та СП, наприклад, для уточнення облікових даних не може вважатися повідомленням в межах розгляду справи про адміністративне правопорушення", — наголосив юрист.

ТЦК повинен повідомити особу про час і місце розгляду адміністративної справи. Згідно зі статтею 268 КУпАП, справа має розглядатися в присутності особи, яку притягають до відповідальності, і може бути розглянута без неї лише у тому випадку, якщо є підтвердження своєчасного сповіщення про розгляд та відсутнє клопотання про відкладення справи.

"Можу сказати, що ТЦК дуже часто забуває повідомити особу про розгляд справи або повідомляє так, що особа, яка притягається до відповідальності, не отримує цього повідомлення. Незабезпечення повідомлення особи про дату, час і місце розгляду справи веде до порушень прав людини, а це зі свого боку впливає на законність прийнятого рішення. І от на виході ми маємо постанову про накладення штрафу, яка може і повинна бути оскаржена", — каже Кошель.

Оскарження постанови 

Юрист радить звернутися до районного або міського суду за місцем реєстрації особи чи перебування ТЦК з адміністративним позовом. Його потрібно подати протягом десять днів з моменту винесення постанови.

Якщо особа дізналася про постанову запізно і не встигає подати скаргу в цей строк, разом із позовом необхідно подати заяву про поновлення строку оскарження.

Якщо немає вагомих аргументів для оскарження постанови ТЦК про накладення штрафу, то можна використовувати основний аргумент щодо порушення прав через відсутність повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

Суди часто критично ставляться до порушення процедури повідомлення і скасовують постанови про накладення штрафів, навіть якщо особа дійсно винна в правопорушенні. Якщо ТЦК не повідомляє про час і місце розгляду справи, суди, як правило, підтримують скаржників і скасовують неправомірні постанови.

За подання позову сплачується судовий збір у розмірі 0,2 прожиткового мінімуму. Після подачі заяви суд розгляне її, і є ймовірність скасування постанови, що дозволить уникнути сплати штрафу.

"Важливо! Відповідно до статті 61 Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Якщо вас притягнули до адміністративної відповідальності за неявку по повістці, вдруге не мають права накладати штраф за неявку по тій самі повістці. Проте в реаліях сьогодення ТЦК можуть надіслати іншу повістку, і неявка по ній є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу", — зазначив юрист.

Нагадаємо, правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити за основу законопроєкт, який спростить процедури виписування заочних штрафів від ТЦК та арешту рахунків ухилянтів. 

Також у певних випадках повістки від ТЦК можуть надходити невійськовозобов'язаним громадянам, зокрема тим, хто виключений з військового обліку після досягнення граничного віку. Такі особи повинні відвідати ТЦК, щоб уникнути штрафу.

суд ТЦК та СП штраф мобілізація повістки юрист

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

18:58 Одеський бізнесмен обманув державу на 4,5 млн — деталі

18:54 Заїхати на Південний міст стане складніше — частково обмежать рух

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

18:39 В Одеській області стане менше корупції — що зробить НАЗК

18:27 Росія атакувала Одещину ракетою Х-31 — фото

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

18:22 "Океан Ельзи" та SoftServe збирають на швидкі для ЗСУ — фото

18:13 Єрмак відвідав США та зустрівся з Джейком Салліваном

18:12 У Харкові судили жінку, яка коригувала російські ракети

18:07 Помилки у деклараціях чиновників Одеської ОВА — через незнання

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

18:58 Одеський бізнесмен обманув державу на 4,5 млн — деталі

18:54 Заїхати на Південний міст стане складніше — частково обмежать рух

18:43 Хто підлягає мобілізації у листопаді 2024 року першочергово

18:39 В Одеській області стане менше корупції — що зробить НАЗК

18:27 Росія атакувала Одещину ракетою Х-31 — фото

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

18:22 "Океан Ельзи" та SoftServe збирають на швидкі для ЗСУ — фото

18:13 Єрмак відвідав США та зустрівся з Джейком Салліваном

18:12 У Харкові судили жінку, яка коригувала російські ракети

18:07 Помилки у деклараціях чиновників Одеської ОВА — через незнання

17:48 Юрист пояснив, як скасувати штраф від ТЦК через суд

06:55 ТОП-10 шкіл Львова у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці жовтня — скільки коштує мідь

06:30 В Україні впала вартість кукурудзи — ціни на зерно у жовтні

28 жовтня 2024

20:46 Тисяча Зеленського — на що витратять одесити

06:16 ТОП-10 шкіл Києва у 2024 році — де найкраще готують до НМТ

25 жовтня 2024

17:44 Космічно дорогі овочі — що в Одесі думають про ціну на картоплю

14:45 Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Новина з відео

06:27 Радять купувати генератори та паливо — до чого готуватися взимку

24 жовтня 2024

19:34 Безоплатна медицина для військових та їх сімей — проєкт в Одесі

Новина з відео

06:16 Повернення до ядерного статусу — чи може Україна створити свою зброю

Text

17:51 Нові деталі Плану перемоги та атака на Одесу — ефір Вечір.LIVE

Text

15:00 У селах Грузії "допомагали" голосувати — Гончаренко пояснив як

Text

13:02 Зарплати прокурорам та переслідування РФ у Криму — ефір День.LIVE

Text

12:48 Нардеп відповів, хто зараз виконує обов'язки Костіна

Text

10:15 Економіст назвав середню зарплатню прокурорів в Україні

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади - 80x80

Як економити світло — скільки енергії споживають електроприлади

Text

10:11 Нові правила військового обліку — юрист сказав, що зміниться

Text

09:18 Тисячу від Зеленського можуть отримати не всі — які нюанси

Text

08:35 Військовий пояснив наслідки перекидання медиків у піхоту

Text

08:00 Посилення військового обліку та вибори в Грузії — ефір Ранок.LIVE

28 жовтня 2024
Text

21:57 Саакашвілі не має впливу на вибори в Грузії — експерт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:22Що не казати працівнику ТЦК, якщо це ваш друг чи родич

24 жовтня 2024

15:54 Прокурор Дніпропетровщини оформив інвалідність у 46 років — його статки зросли

21 жовтня 2024

20:00 На чому правильно смажити яйця, щоб не нашкодити здоров'ю

28 жовтня 2024

09:08 Окупанти готуються до перекидання військ на ТОТ Запоріжжя

24 жовтня 2024
Новина з відео

08:30 Кого з чоловіків не мають права мобілізувати примусово — пояснюють юристи

21 жовтня 2024

08:00 Українцям виплатять по 10,8 тис. грн у жовтні — деталі

19 жовтня 2024

06:25Повістку не дають, а вантажать в бусик — що робити з такою поведінкою ТЦК

17 жовтня 2024

05:19 Змія винагородить сильних та мудрих — що принесе 2025 рік всім знакам Зодіаку

24 жовтня 2024

10:37 Зарплати в ЗСУ з 1 листопада — відомо, які суми отримають бійці

18 жовтня 2024
Новина з фото

22:33 Чим підживити квітку різдвяник у листопаді, щоб вона розквітнула в грудні