Як скасувати штраф від ТЦК через суд — пояснення юриста

Працівники ТЦК. Фото ілюстративне: УНІАН

Юрист Сергій Кошель пояснив, як скасувати через суд незаконно накладений штраф від територіального центру комплектування. За перше правопорушення доводиться платити від 17 000 до 25 000 грн.

Про це повідомив юрист ГО "Громадська платформа" Сергій Кошель у вівторок, 29 жовтня.

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Штраф від ТЦК

Кошель виокремив основні причини скасування штрафів від ТЦК:

недотримання ТЦК процедури накладення штрафу;

відсутність переконливих доказів вчинення порушень громадянами;

штрафи накладаються за період, коли нові норми ще не набули чинності, що є підставою для їх скасування.

Штраф вважається незаконним, якщо:

особа не підлягає військовому обліку;

існують вагомі причини для неявки до ТЦК та СП;

співробітники ТЦК допустили помилку;

неналежні дії ТЦК та СП;

випадки дискримінації;

незаконне вилучення документів.

Дізнатися, що на людину накладено штраф, можна безпосередньо в ТЦК та СП під час візиту, з Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, а також у застосунку "Дія".

Як оскаржити штраф

"Постанову ТЦК та СП про притягнення до адміністративної відповідальності можна й не оскаржувати, сплативши штраф. Але існує один дуже важливий момент — кримінальна відповідальність", — зазначив Кошель.

Кримінальний кодекс України містить статті, що стосуються мобілізації та призову. Стаття 336 передбачає покарання за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та в особливий період. Стаття 337 накладає відповідальність на призовників, військовозобов'язаних і резервістів за ухилення від військового обліку після попередження, наданого керівниками ТЦК і СП, а також органів Служби безпеки і Служби зовнішньої розвідки. Ця стаття чітко вказує на кримінальну відповідальність після відповідного попередження.

"Важливо! Повістка про виклик до ТЦК та СП, наприклад, для уточнення облікових даних не може вважатися повідомленням в межах розгляду справи про адміністративне правопорушення", — наголосив юрист.

ТЦК повинен повідомити особу про час і місце розгляду адміністративної справи. Згідно зі статтею 268 КУпАП, справа має розглядатися в присутності особи, яку притягають до відповідальності, і може бути розглянута без неї лише у тому випадку, якщо є підтвердження своєчасного сповіщення про розгляд та відсутнє клопотання про відкладення справи.

"Можу сказати, що ТЦК дуже часто забуває повідомити особу про розгляд справи або повідомляє так, що особа, яка притягається до відповідальності, не отримує цього повідомлення. Незабезпечення повідомлення особи про дату, час і місце розгляду справи веде до порушень прав людини, а це зі свого боку впливає на законність прийнятого рішення. І от на виході ми маємо постанову про накладення штрафу, яка може і повинна бути оскаржена", — каже Кошель.

Оскарження постанови

Юрист радить звернутися до районного або міського суду за місцем реєстрації особи чи перебування ТЦК з адміністративним позовом. Його потрібно подати протягом десять днів з моменту винесення постанови.

Якщо особа дізналася про постанову запізно і не встигає подати скаргу в цей строк, разом із позовом необхідно подати заяву про поновлення строку оскарження.

Якщо немає вагомих аргументів для оскарження постанови ТЦК про накладення штрафу, то можна використовувати основний аргумент щодо порушення прав через відсутність повідомлення про дату, час і місце розгляду справи.

Суди часто критично ставляться до порушення процедури повідомлення і скасовують постанови про накладення штрафів, навіть якщо особа дійсно винна в правопорушенні. Якщо ТЦК не повідомляє про час і місце розгляду справи, суди, як правило, підтримують скаржників і скасовують неправомірні постанови.

За подання позову сплачується судовий збір у розмірі 0,2 прожиткового мінімуму. Після подачі заяви суд розгляне її, і є ймовірність скасування постанови, що дозволить уникнути сплати штрафу.

"Важливо! Відповідно до статті 61 Конституції України, ніхто не може бути двічі притягнений до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення. Якщо вас притягнули до адміністративної відповідальності за неявку по повістці, вдруге не мають права накладати штраф за неявку по тій самі повістці. Проте в реаліях сьогодення ТЦК можуть надіслати іншу повістку, і неявка по ній є підставою для притягнення до адміністративної відповідальності у вигляді штрафу", — зазначив юрист.

Нагадаємо, правоохоронний комітет Верховної Ради рекомендує ухвалити за основу законопроєкт, який спростить процедури виписування заочних штрафів від ТЦК та арешту рахунків ухилянтів.

Також у певних випадках повістки від ТЦК можуть надходити невійськовозобов'язаним громадянам, зокрема тим, хто виключений з військового обліку після досягнення граничного віку. Такі особи повинні відвідати ТЦК, щоб уникнути штрафу.