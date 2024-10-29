Как отменить штраф от ТЦК через суд — объяснение юриста

Работники ТЦК. Фото иллюстративное: УНИАН

Юрист Сергей Кошель объяснил, как отменить через суд незаконно наложенный штраф от территориального центра комплектования. За первое правонарушение приходится платить от 17 000 до 25 000 грн.

Об этом сообщил юрист ОО "Общественная платформа" Сергей Кошель во вторник, 29 октября.

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Штраф от ТЦК

Кошель выделил основные причины отмены штрафов от ТЦК:

несоблюдение ТЦК процедуры наложения штрафа;

отсутствие убедительных доказательств совершения нарушений гражданами;

штрафы налагаются за период, когда новые нормы еще не вступили в силу, что является основанием для их отмены.

Штраф считается незаконным, если:

лицо не подлежит военному учету;

существуют веские причины для неявки в ТЦК и СП;

сотрудники ТЦК допустили ошибку;

ненадлежащие действия ТЦК и СП;

случаи дискриминации;

незаконное изъятие документов.

Узнать, что на человека наложен штраф, можно непосредственно в ТЦК и СП во время визита, из Единого государственного реестра исполнительных производств, а также в приложении "Дія".

Как обжаловать штраф

"Постановление ТЦК и СП о привлечении к административной ответственности можно и не обжаловать, оплатив штраф. Но существует один очень важный момент — уголовная ответственность", — отметил Кошель.

Уголовный кодекс Украины содержит статьи, касающиеся мобилизации и призыва. Статья 336 предусматривает наказание за уклонение от призыва на военную службу во время мобилизации и в особый период. Статья 337 налагает ответственность на призывников, военнообязанных и резервистов за уклонение от воинского учета после предупреждения, предоставленного руководителями ТЦК и СП, а также органов Службы безопасности и Службы внешней разведки. Эта статья четко указывает на уголовную ответственность после соответствующего предупреждения.

"Важно! Повестка о вызове в ТЦК и СП, например, для уточнения учетных данных не может считаться сообщением в рамках рассмотрения дела об административном правонарушении", — подчеркнул юрист.

ТЦК должен уведомить лицо о времени и месте рассмотрения административного дела. Согласно статье 268 КУоАП, дело должно рассматриваться в присутствии лица, привлекаемого к ответственности, и может быть рассмотрено без него только в том случае, если есть подтверждение своевременного извещения о рассмотрении и отсутствует ходатайство об отложении дела.

"Могу сказать, что ТЦК очень часто забывает уведомить лицо о рассмотрении дела или сообщает так, что лицо, привлекаемое к ответственности, не получает этого сообщения. Необеспечение уведомления лица о дате, времени и месте рассмотрения дела ведет к нарушениям прав человека, а это в свою очередь влияет на законность принятого решения. И вот на выходе мы имеем постановление о наложении штрафа, которое может и должно быть обжаловано", — говорит Кошель.

Обжалование постановления

Юрист советует обратиться в районный или городской суд по месту регистрации лица или пребывания ТЦК с административным иском. Его следует подать в течение десяти дней с момента вынесения постановления.

Если лицо узнало постановление поздно и не успевает подать жалобу в этот срок, вместе с иском необходимо подать заявление о восстановлении срока обжалования.

Если нет весомых аргументов для обжалования постановления ТЦК о наложении штрафа, то можно использовать основной аргумент о нарушении прав из-за отсутствия уведомления о дате, времени и месте рассмотрения дела.

Суды часто критически относятся к нарушению процедуры уведомления и отменяют постановления о наложении штрафов, даже если лицо действительно виновно в правонарушении. Если ТЦК не уведомляет о времени и месте рассмотрения дела, суды, как правило, поддерживают жалобщиков и отменяют неправомерные постановления.

За подачу иска уплачивается судебный сбор в размере 0,2 прожиточного минимума. После подачи заявления суд рассмотрит его, и есть вероятность отмены постановления, что позволит избежать уплаты штрафа.

"Важно! В соответствии со статьей 61 Конституции Украины, никто не может быть дважды привлечен к юридической ответственности одного вида за одно и то же правонарушение. Если вас привлекли к административной ответственности за неявку по повестке, второй раз не имеют права накладывать штраф за неявку по той же повестке. Однако в реалиях сегодняшнего дня ТЦК могут прислать другую повестку, и неявка по ней является основанием для привлечения к административной ответственности в виде штрафа", — отметил юрист.

Напомним, правоохранительный комитет Верховной Рады рекомендует принять за основу законопроект, который упростит процедуры выписывания заочных штрафов от ТЦК и ареста счетов уклонистов.

Также в определенных случаях повестки от ТЦК могут поступать невоеннообязанным гражданам, в частности, тем, кто исключен из военного учета после достижения предельного возраста. Такие лица должны посетить ТЦК во избежание штрафа.