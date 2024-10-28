Повернення виклику з пошти до ТЦК — які наслідки

Відвідувачі у відділенні Укрпошти. Фото ілюстративне: 032.ua

Правоохоронний Комітет Верховної Ради України рекомендує прийняти за основу законопроєкт про спрощення умов для виписування заочних штрафів від ТЦК і арешту рахунків ухилянтів. У разі повернення поштою виклику ТЦК з позначкою про невручення військкомати зможуть складати постанови про штраф заочно.

Про це йдеться в тексті законопроєкту 12093, опублікованому на сайті Верховної ради.

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ТЦК можуть отримати більше повноважень

Комітет ВР з питань правоохоронної діяльності рекомендував прийняти в першому читанні законопроєкт 12093, яким пропонується спростити механізм притягнення до відповідальності ухилянтів за порушення правил військового обліку та законодавства про мобілізацію.

В першу чергу, коло випадків, коли може накладатися заочний штраф без складення протоколу, розширять.

Повернення виклику ТЦК з позначками про невручення чи відмову в отриманні стане підставою для того, щоб військкоми не складали протокол, а відразу виносили постанову про "заочний штраф".

"Протокол не складається у разі вчинення в особливий період адміністративних правопорушень, передбачених статтями 210, 210-1 КУпАП, розгляд яких віднесено до компетенції ТЦК, якщо особа не з’явилася без поважних причин або не повідомила причину неприбуття на виклик ТЦК, будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце виклику, та за наявності у ТЦК підтвердних документів про отримання особою виклику або про повернення виклику з відмітками про невручення чи відмову в отриманні", — йдеться в документі.

Це означає, що коли Укрпошта поверне до ТЦК невручений виклик, відразу буде складено постанову про штраф — без попереднього складання протоколу.

Нагадаємо, в Україні почали розсилати повістки через Укрпошту, але не всі громадяни забирають їх з відділень, через що листи із повістками повертаються до ТЦК та СП.

Раніше Новини.LIVE писали, що у разі несплати штрафу, до ухилянтів можуть бути застосовані виконавчі провадження, що призведе до стягнення коштів з їхніх рахунків.