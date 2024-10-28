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Возврат вызова с почты в ТЦК — в Раде готовят заочные штрафы

28 октября 2024 15:12
Галина Шподарева - редактор
Возвращение вызова с почты в ТЦК — какие последствия
Посетители отделения Укрпочты. Фото иллюстративное: 032.ua
Галина Шподарева - редактор

Правоохранительный Комитет Верховной Рады Украины рекомендует принять за основу законопроект об упрощении условий для выписывания заочных штрафов от ТЦК и ареста счетов уклонистов. В случае возвращения по почте вызова ТЦК с отметкой о невручении военкоматы смогут составлять постановления о штрафе заочно.

Об этом говорится в тексте законопроекта 12093, опубликованном на сайте Верховной рады.

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Карточка законопроекта
Карточка законопроекта. Фото: скриншот

ТЦК могут получить больше полномочий

Комитет ВР по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал принять в первом чтении законопроект 12093, которым предлагается упростить механизм привлечения к ответственности уклонистов за нарушение правил воинского учета и законодательства о мобилизации.

В первую очередь, круг случаев, когда может накладываться заочный штраф без составления протокола, расширят.

Возвращение вызова ТЦК с отметками о невручении или отказе в получении станет основанием для того, чтобы военкомы не составляли протокол, а сразу выносили постановление о "заочном штрафе".

"Протокол не составляется в случае совершения в особый период административных правонарушений, предусмотренных статьями 210, 210-1 КУоАП, рассмотрение которых отнесено к компетенции ТЦК, если лицо не явилось без уважительных причин или не сообщило причину неприбытия на вызов ТЦК, будучи надлежащим образом уведомленным о дате, времени и месте вызова, и при наличии у ТЦК подтверждающих документов о получении лицом вызова или о возвращении вызова с отметками о невручении или отказе в получении", — говорится в документе. 

Это означает, что когда Укрпочта вернет в ТЦК неврученный вызов, сразу будет составлено постановление о штрафе — без предварительного составления протокола. 

Напомним, в Украине начали рассылать повестки через Укрпочту, но не все граждане забирают их из отделений, из-за чего письма с повестками возвращаются в ТЦК и СП.

Ранее Новини.LIVE писали, что в случае неуплаты штрафа к уклонистам могут быть применены исполнительные производства, что приведет к взысканию средств с их счетов.

ТЦК и СП штраф Верховная Рада уклонисты мобилизация военкомат

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