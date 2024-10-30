Штраф жінкам за порушення обліку під час мобілізації

Жінки в армії. Фото: od.cmr.gov.ua

Українські жінки, які мають цілу низку медичних спеціальностей, повинні стояти на військовому обліку. У випадку порушення правил обліку жінок оштрафують на таку ж суму, як і чоловіків.

Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".

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Обов’язковий військовий облік для жінок

Перебування на військовому обліку є обов’язковим для частини українських жінок.

Це стосується тих громадянок України, які мають / здобувають медичну освіту чи працюють у медичній сфері.

На скільки оштрафують порушниць військового обліку

У випадку ж, коли такі жінки, які повинні перебувати на військовому обліку, не зробили цього у встановлений законом термін, вони можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності.

Розмір штрафу для жінок-порушниць військового обліку не відрізняється від штрафу, який застосовується для чоловіків — від 17 до 25,5 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше військовозобов'язаних жінок зобов'язали носити з собою документи.

Додамо, ми писали про те, коли військовозобов’язаним жінкам треба проходити ВЛК.