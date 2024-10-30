Штраф жінкам за порушення обліку під час мобілізації

Порушення військового обліку — штрафи для жінок
Українські жінки, які мають цілу низку медичних спеціальностей, повинні стояти на військовому обліку. У випадку порушення правил обліку жінок оштрафують на таку ж суму, як і чоловіків.
Про це йдеться у матеріалі "Новини.PRO".
Обов’язковий військовий облік для жінок
Перебування на військовому обліку є обов’язковим для частини українських жінок.
Це стосується тих громадянок України, які мають / здобувають медичну освіту чи працюють у медичній сфері.
На скільки оштрафують порушниць військового обліку
У випадку ж, коли такі жінки, які повинні перебувати на військовому обліку, не зробили цього у встановлений законом термін, вони можуть бути притягнені до адміністративної відповідальності.
Розмір штрафу для жінок-порушниць військового обліку не відрізняється від штрафу, який застосовується для чоловіків — від 17 до 25,5 тисяч гривень.
Нагадаємо, раніше військовозобов'язаних жінок зобов'язали носити з собою документи.
Додамо, ми писали про те, коли військовозобов’язаним жінкам треба проходити ВЛК.
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