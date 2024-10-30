Штраф женщинам за нарушение учета во время мобилизации

Нарушения военного учета — штрафы для женщин
Украинские женщины, имеющие целый ряд медицинских специальностей, должны состоять на военном учете . В случае нарушения правил учета женщин оштрафуют на такую же сумму, как и мужчин.
Об этом говорится в материале "Новини.PRO".
Обязательный военный учет для женщин
Пребывание на военном учете обязательно для части украинских женщин.
Это касается гражданок Украины, которые имеют / получают медицинское образование или работают в медицинской сфере.
На сколько оштрафуют нарушительниц военного учета
В случае же, когда такие женщины, которые должны состоять на военном учете, не сделали этого в установленный законом срок, они могут быть привлечены к административной ответственности.
Размер штрафа для женщин-нарушительниц военного учета не отличается от штрафа, применяемого для мужчин — от 17 до 25,5 тысячи гривен.
Напомним, ранее военнообязанных женщин обязали носить с собой документы.
Добавим, мы писали о том, когда военнообязанным женщинам нужно проходить ВЛК.
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