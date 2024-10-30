Штраф женщинам за нарушение учета во время мобилизации

Женщины в армии. Фото: od.cmr.gov.ua

Украинские женщины, имеющие целый ряд медицинских специальностей, должны состоять на военном учете . В случае нарушения правил учета женщин оштрафуют на такую же сумму, как и мужчин.

Об этом говорится в материале "Новини.PRO".

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Пребывание на военном учете обязательно для части украинских женщин.

Это касается гражданок Украины, которые имеют / получают медицинское образование или работают в медицинской сфере.

На сколько оштрафуют нарушительниц военного учета

В случае же, когда такие женщины, которые должны состоять на военном учете, не сделали этого в установленный законом срок, они могут быть привлечены к административной ответственности.

Размер штрафа для женщин-нарушительниц военного учета не отличается от штрафа, применяемого для мужчин — от 17 до 25,5 тысячи гривен.

Напомним, ранее военнообязанных женщин обязали носить с собой документы.

Добавим, мы писали о том, когда военнообязанным женщинам нужно проходить ВЛК.