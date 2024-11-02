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Юрист объяснил последствия неуплаты штрафа за неявку по повестке

2 ноября 2024 07:42
Василий Горенко - Редактор
Что будет, если не оплатить штраф за неявку по повестке — объяснение юриста
Работники ТЦК. Фото: Житомирский ОТЦК
Василий Горенко - Редактор

Бывший нардеп, заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук Владимир Пилипенко объяснил, что будет, если не заплатить штраф за неявку по повестке. Он отметил, что сумма может возрасти вдвое.

Об этом Владимир Пилипенко сказал для " УНИАН ".

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Пилипенко подчеркнул, что штраф следует оплатить в течение 15 дней с момента получения, чтобы сумма не выросла. Также его можно попытаться оспорить в суде.

При игнорировании штрафа против лица инициируют исполнительное производство. Долг могут взыскать принудительно, в частности, с банковских счетов или иностранной валюты, принадлежащей должнику.

Если общая сумма штрафов превышает 160 000 гривен, может быть наложен арест на имущество гражданина. Исполнительная служба вправе продать жилье должника на аукционе для погашения задолженности.

Напомним, юрист Сергей Кошель рассказал, как обжаловать в суде штраф от ТЦК . За первое нарушение предусмотрено от 17000 до 25000 грн.

Также украинские женщины по определенным медицинским специальностям обязаны стать на военный учет. В случае нарушения правил учета они подлежат такому же штрафу, как и мужчины .

ТЦК и СП штраф мобилизация повестки юрист

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