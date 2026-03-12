Освіта в кредит для військового УБД

Військослужбовці можуть взяти кредит на навчання після звільнення. Фото: 116 ОМБр. Колаж: Новини.LIVE

Учасники бойових дій можуть отримати довгостроковий кредит на отримання вищої освіти. Крім того, військовослужбовці після війни можуть звільнитися від сплати кредиту та відсотків.

Як повідомляють Новини.LIVE, про це написали на офіційному сайті Міністерства оборони України.

Навчання УБД — безкоштовне і в кредит

Військовослужбовці мають право на отримання від держави цілої низки пільг, якщо вони брали участь у захисті Батьківщини, зокрема, під час повномасштабної російсько-української війни. Для цього потрібно оформити статус учасника бойових дій і отримати відповідне посвідчення.

Серед пільг, на які можуть претендувати військові у статусі УБД, є, наприклад, пільги на навчання. Військовослужбовці можуть отримати безкоштовну вищу освіту у рамках державних квот.

Якщо ж громадянин планує навчатися на спеціальності, які не підпадають під державні квоти, він може отримати кредит на навчання. У Міністерстві оборони розповіли про деталі кредитування учасників бойових дій.

Відсотки по кредиту і як їх не платити

Тривалість кредиту на навчання учасника бойових дій — 15 років. Відсотки на кредит – 3% річних. Крім того, цей кредит розбивається на 15 платежів.

У військовому відомстві пояснили, що кредит можна сплатити у дещо іншому форматі. "Його можна погасити достроково, або ж є варіанти звільнення від сплати кредиту та відсотків", — наголошується у поясненні МО.

Це можливо у ситуації, коли пільговик-учасник бойових дій має інвалідність першої групи. Крім того, таке право він отримає, якщо після навчання пропрацював за здобутим фахом у держустанові в сільській місцевості.

