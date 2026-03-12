Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Военная экономика Льготы на кредиты для обучения участников боевых действий

Льготы на кредиты для обучения участников боевых действий

Ua ru
Дата публикации 12 марта 2026 05:52
Льготы для УБД - как обучаться в кредит
Военнослужащие могут взять кредит на обучение после увольнения. Фото: 116 ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Участники боевых действий могут получить долгосрочный кредит на получение высшего образования. Кроме того, военнослужащие после войны могут освободиться от уплаты кредита и процентов.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Реклама
Читайте также:

Обучение УБД — бесплатное и в кредит

Военнослужащие имеют право на получение от государства целого ряда льгот, если они принимали участие в защите Родины, в частности, во время полномасштабной российско-украинской войны. Для этого нужно оформить статус участника боевых действий и получить соответствующее удостоверение.

Среди льгот, на которые могут претендовать военные в статусе УБД, есть, например, льготы на обучение. Военнослужащие могут получить бесплатное высшее образование в рамках государственных квот.

Если же гражданин планирует учиться на специальности, которые не подпадают под государственные квоты, он может получить кредит на обучение. В Министерстве обороны рассказали о деталях кредитования участников боевых действий.

Проценты по кредиту и как их не платить

Продолжительность кредита на обучение участника боевых действий — 15 лет. Проценты на кредит — 3% годовых. Кроме того, этот кредит разбивается на 15 платежей.

В военном ведомстве объяснили, что кредит можно оплатить в несколько ином формате. "Его можно погасить досрочно, или же есть варианты освобождения от уплаты кредита и процентов", — отмечается в объяснении МО.

Это возможно в ситуации, когда льготник-участник боевых действий имеет инвалидность первой группы. Кроме того, такое право он получит, если после обучения проработал по полученной специальности в госучреждении в сельской местности.

Напомним, мы ранее писали о том, в каком виде участник боевых действий получит льготы на коммуналку.

Военнослужащие — участники боевых действий имеют право на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота предоставляется в денежной форме в качестве компенсации.

Добавим, мы сообщали о том, как узнать о местных льготах для УБД.

Военнослужащие, которые получили статус "участник боевых действий", имеют право на льготы не только на государственном, но и местном уровне. В Минобороны объяснили, где и как получить информацию о них.

ВСУ учеба льготы учасник боевых действий УБД военнослужащие
Любомир Кучер - Редактор, юрист
Автор:
Любомир Кучер
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации