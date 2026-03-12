Льготы для УБД - как обучаться в кредит

Военнослужащие могут взять кредит на обучение после увольнения. Фото: 116 ОМБр. Коллаж: Новини.LIVE

Участники боевых действий могут получить долгосрочный кредит на получение высшего образования. Кроме того, военнослужащие после войны могут освободиться от уплаты кредита и процентов.

Как сообщают Новини.LIVE, об этом написали на официальном сайте Министерства обороны Украины.

Реклама

Читайте также:

Обучение УБД — бесплатное и в кредит

Военнослужащие имеют право на получение от государства целого ряда льгот, если они принимали участие в защите Родины, в частности, во время полномасштабной российско-украинской войны. Для этого нужно оформить статус участника боевых действий и получить соответствующее удостоверение.

Среди льгот, на которые могут претендовать военные в статусе УБД, есть, например, льготы на обучение. Военнослужащие могут получить бесплатное высшее образование в рамках государственных квот.

Если же гражданин планирует учиться на специальности, которые не подпадают под государственные квоты, он может получить кредит на обучение. В Министерстве обороны рассказали о деталях кредитования участников боевых действий.

Проценты по кредиту и как их не платить

Продолжительность кредита на обучение участника боевых действий — 15 лет. Проценты на кредит — 3% годовых. Кроме того, этот кредит разбивается на 15 платежей.

В военном ведомстве объяснили, что кредит можно оплатить в несколько ином формате. "Его можно погасить досрочно, или же есть варианты освобождения от уплаты кредита и процентов", — отмечается в объяснении МО.

Это возможно в ситуации, когда льготник-участник боевых действий имеет инвалидность первой группы. Кроме того, такое право он получит, если после обучения проработал по полученной специальности в госучреждении в сельской местности.

Напомним, мы ранее писали о том, в каком виде участник боевых действий получит льготы на коммуналку.

Военнослужащие — участники боевых действий имеют право на льготы для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Эта льгота предоставляется в денежной форме в качестве компенсации.

Добавим, мы сообщали о том, как узнать о местных льготах для УБД.

Военнослужащие, которые получили статус "участник боевых действий", имеют право на льготы не только на государственном, но и местном уровне. В Минобороны объяснили, где и как получить информацию о них.