Грошова допомога пораненим військовим — розмір та процес отримання

Поранений військовослужбовець на операційному столі. Фото: "Радіо Свобода"

Після поранення військовослужбовці ЗСУ мають право на додаткові виплати. Вони отримують їх чотири місяці у розмірі щомісячного грошового забезпечення (не менше 20 тисяч гривень) плюс додаткову винагороду.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці, які отримали поранення під час бойових дій чи інших дій, пов’язаних із захистом Батьківщини, отримують додаткові виплати.

Розмір цієї виплати становить щомісячне грошове забезпечення за останніми займаними посадами (не менше 20 100 грн на місяць) та 100 тисяч гривень додаткової винагороди.

Ці виплати тривають не більше чотирьох місяців з дня вибуття із військової частини на лікування.

Як нараховують гроші пораненим

Згідно із чинним законодавством, дата початку та закінчення лікування нараховується наступним чином:

направленим на лікування за кордон (після 5 жовтня 2023 року) — день початку та закінчення лікування, що зазначені у виписних епікризах іноземних закладів охорони здоров’я (інших документах, що підтверджують періоди лікування в цих закладах), зокрема відмітки прикордонних служб про перетин державного кордону;

направленим на лікування в межах України (після 4 травня 2024 року) — день початку та закінчення лікування, що зазначені у виписних епікризах закладів охорони здоров’я.

Якщо ж процес лікування розпочався до цих дат, строк перебування на лікування все одно починає обраховуватися з цих самих днів — 5 жовтня 2023 року за кордоном, 4 травня 2024 року в Україні.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, які виплати мають отримати військовослужбовці на лікування низки хвороб, не пов’язаних з війною.

Додамо, ми повідомляли про ситуації, коли пораненим військовим можуть відмовити у виплатах.