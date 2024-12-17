Виплати для військовослужбовців на лікування — список хвороб

Лікування військових — коли вони можуть отримати додаткові гроші
Українські військовослужбовці мають право на отримання додаткової грошової допомоги на лікування серйозних хвороб. Це, зокрема, онкологічні захворювання, туберкульоз, вірусний гепатит та ВІЛ/СНІД.
Про це повідомило Міністерство оборони України.
Гроші на хіміотерапію
Серед підстав для виплати військовослужбовцям додаткових коштів на вирішення соціально-побутових питань є і онкологічні захворювання.
Ці кошти, зокрема, надаються на проведення хірургічного лікування, променевої та хіміотерапії.
Список хвороб, на які видаються додаткові кошти
Крім онкологічних захворювань, додаткова виплата у розмірі місячного грошового забезпечення надається для лікування низки інших хвороб.
Це:
- туберкульоз;
- ВІЛ/СНІД;
- два види вірусного гепатиту — В і С.
Нагадаємо, ми писали про те, коли і як виплачують військовим кошти на оздоровлення.
Також у Мінфіні раніше назвали суму видатків на виплати військовим у 2024 році.
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