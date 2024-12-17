Виплати для військовослужбовців на лікування — список хвороб

Лікування військовослужбовця. Фото: "АрміяInform"

Українські військовослужбовці мають право на отримання додаткової грошової допомоги на лікування серйозних хвороб. Це, зокрема, онкологічні захворювання, туберкульоз, вірусний гепатит та ВІЛ/СНІД.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

Читайте також:

Гроші на хіміотерапію

Серед підстав для виплати військовослужбовцям додаткових коштів на вирішення соціально-побутових питань є і онкологічні захворювання.

Ці кошти, зокрема, надаються на проведення хірургічного лікування, променевої та хіміотерапії.

Список хвороб, на які видаються додаткові кошти

Крім онкологічних захворювань, додаткова виплата у розмірі місячного грошового забезпечення надається для лікування низки інших хвороб.

Це:

туберкульоз;

ВІЛ/СНІД;

два види вірусного гепатиту — В і С.

Нагадаємо, ми писали про те, коли і як виплачують військовим кошти на оздоровлення.

Також у Мінфіні раніше назвали суму видатків на виплати військовим у 2024 році.