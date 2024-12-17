Выплаты для военнослужащих на лечение – список болезней

Лечение военнослужащего. Фото: "АрміяInform"

Украинские военнослужащие имеют право на получение дополнительной денежной помощи для лечения серьезных болезней. Это, в частности, онкологические заболевания, туберкулез, вирусный гепатит и ВИЧ/СПИД.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

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Среди оснований для выплаты военнослужащим дополнительных средств для решения социально-бытовых вопросов есть и онкологические заболевания.

Эти средства, в частности, предоставляются для проведения хирургического лечения, лучевой и химиотерапии.

Список болезней, на которые выдаются дополнительные средства

Кроме онкологических заболеваний, дополнительная выплата в размере месячного денежного довольствия предоставляется для лечения ряда других болезней.

Это:

туберкулез;

ВИЧ/СПИД;

два вида вирусного гепатита — В и С.

Напомним, мы писали о том, когда и как выплачивают военным средства на оздоровление.

Также в Минфине ранее назвали сумму расходов на выплаты военным в 2024 году.