Выплаты для военнослужащих на лечение – список болезней

Лечение военных — когда они могут получить дополнительные деньги
Украинские военнослужащие имеют право на получение дополнительной денежной помощи для лечения серьезных болезней. Это, в частности, онкологические заболевания, туберкулез, вирусный гепатит и ВИЧ/СПИД.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Деньги на химиотерапию
Среди оснований для выплаты военнослужащим дополнительных средств для решения социально-бытовых вопросов есть и онкологические заболевания.
Эти средства, в частности, предоставляются для проведения хирургического лечения, лучевой и химиотерапии.
Список болезней, на которые выдаются дополнительные средства
Кроме онкологических заболеваний, дополнительная выплата в размере месячного денежного довольствия предоставляется для лечения ряда других болезней.
Это:
- туберкулез;
- ВИЧ/СПИД;
- два вида вирусного гепатита — В и С.
Напомним, мы писали о том, когда и как выплачивают военным средства на оздоровление.
Также в Минфине ранее назвали сумму расходов на выплаты военным в 2024 году.
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