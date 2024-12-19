Денежная помощь раненым военным — размер и процесс получения

Раненый военнослужащий на операционном столе. Фото: "Радіо Свобода"

После ранения военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительные выплаты. Они получают их четыре месяца в размере ежемесячного денежного довольствия (не менее 20 тысяч гривен) плюс дополнительное вознаграждение.

Об этом сообщало Министерство обороны Украины.

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Сколько денег выплачивают раненым

Военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий или других действий, связанных с защитой Родины, получают дополнительные выплаты.

Размер этой выплаты составляет ежемесячное денежное довольствие по последним занимаемым должностям (не менее 20 100 грн в месяц) и 100 тысяч гривен дополнительного вознаграждения.

Эти выплаты длятся не более четырех месяцев со дня убытия из воинской части для лечения.

Как насчитывают деньги раненым

Согласно действующему законодательству дата начала и окончания лечения начисляется следующим образом:

направленным на лечение за границу (после 5 октября 2023) — день начала и окончания лечения, указанные в выписных эпикризах иностранных учреждений здравоохранения (других документах, подтверждающих периоды лечения в этих учреждениях), в частности отметки пограничных служб о пересечении государственного границы;

направленным на лечение в пределах Украины (после 4 мая 2024) — день начала и окончания лечения, указанные в выписных эпикризах учреждений здравоохранения.

Если же процесс лечения начался с этих дат, срок пребывания на лечение все равно начинает исчисляться с этих же дней — 5 октября 2023 года за границей, 4 мая 2024 года в Украине.

Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты должны получить военнослужащие для лечения ряда болезней, не связанных с войной.

Добавим, мы сообщали о ситуациях, когда раненым военным могут отказать в выплатах.