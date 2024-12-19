Денежная помощь раненым военным — размер и процесс получения

Какие средства выплачиваются раненым на войне
После ранения военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительные выплаты. Они получают их четыре месяца в размере ежемесячного денежного довольствия (не менее 20 тысяч гривен) плюс дополнительное вознаграждение.
Об этом сообщало Министерство обороны Украины.
Сколько денег выплачивают раненым
Военнослужащие, получившие ранения в ходе боевых действий или других действий, связанных с защитой Родины, получают дополнительные выплаты.
Размер этой выплаты составляет ежемесячное денежное довольствие по последним занимаемым должностям (не менее 20 100 грн в месяц) и 100 тысяч гривен дополнительного вознаграждения.
Эти выплаты длятся не более четырех месяцев со дня убытия из воинской части для лечения.
Как насчитывают деньги раненым
Согласно действующему законодательству дата начала и окончания лечения начисляется следующим образом:
- направленным на лечение за границу (после 5 октября 2023) — день начала и окончания лечения, указанные в выписных эпикризах иностранных учреждений здравоохранения (других документах, подтверждающих периоды лечения в этих учреждениях), в частности отметки пограничных служб о пересечении государственного границы;
- направленным на лечение в пределах Украины (после 4 мая 2024) — день начала и окончания лечения, указанные в выписных эпикризах учреждений здравоохранения.
Если же процесс лечения начался с этих дат, срок пребывания на лечение все равно начинает исчисляться с этих же дней — 5 октября 2023 года за границей, 4 мая 2024 года в Украине.
Напомним, мы ранее писали о том, какие выплаты должны получить военнослужащие для лечения ряда болезней, не связанных с войной.
Добавим, мы сообщали о ситуациях, когда раненым военным могут отказать в выплатах.
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