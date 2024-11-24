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Пораненим військовим можуть відмовити у виплатах за деяких умов

24 листопада 2024 05:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Виплата пораненим військовим — в яких випадках можуть відмовити
Поранені військові очікують евакуації. Фото: Cerise Sudry-Le Dû
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовослужбовці Збройних сил України, які отримали поранення під час бойових дій мають право на отримання додаткових виплат, а також на грошове забезпечення. Проте, виплати можуть скасувати у встановлених законом випадках.

Новини.LIVE розповість за що поранених військових можуть позбавити виплат.

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Якщо військовослужбовець отримав поранення, йому продовжують виплачувати грошове забезпечення протягом усього періоду лікування, але не довше ніж 12 місяців. Це включає перебування у госпіталі чи лікарні, а також лікувальну відпустку. Для збереження виплат необхідно пройти ВЛК (військово-лікарську комісію) не пізніше, ніж через 4 місяці від початку лікування.

Додаткові "бойові" виплати для поранених також передбачені, але їх нарахування потребує довідки про обставини поранення (форма №5). Її видають у військовій частині. У довідці має бути зазначено:

  • поранення отримане під час виконання обов’язків із захисту Батьківщини;
  • військовослужбовець використовував засоби захисту;
  • не порушував законів та правил;
  • не перебував під впливом алкоголю чи наркотиків.

За відсутності цих даних додаткові виплати можуть бути відхилені.

Виплата після виписки з лікарні

Після виписки з лікарні виплати продовжуються лише за умови тяжкого поранення, якщо це підтверджено у висновку ВЛК. У разі легших поранень додаткова виплата у розмірі 100 тисяч гривень припиняється. Крім того, сума виплати залежить від кількості днів, проведених на лікуванні, і розраховується пропорційно.  

Що робити, якщо пораненому військовому не платять кошти

Якщо додаткову винагороду не виплачують, необхідно подати рапорт командиру та додати копію довідки про поранення. У разі неправомірної відмови можна звернутися на гарячу лінію Міноборони або отримати консультацію в юриста.

Додаткова допомога для поранених військових

Поранені мають право на додаткову матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, яка надається раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення.

Якщо поранення призвело до інвалідності, виплачується одноразова грошова допомога. Її розмір залежить від групи інвалідності:

  • I група — 1 211 200 грн;
  • II група — 908 400 грн;
  • III група — 757 000 грн.

У разі інвалідності через захворювання або травми, отримані під час служби, розмір допомоги становить:

  • 363 360 грн для I групи;
  • 272 520 грн для II групи;
  • 211 960 грн для III групи.

При частковій втраті працездатності виплата залежить від відсотка втрати, виходячи з базової суми 211 960 грн. Наприклад, при втраті 20% працездатності виплата становитиме 42 392 грн.

Для уникнення проблем із доведенням права на виплати важливо зберігати всі медичні документи: форму № 100, висновки ВЛК, МСЕК та довідку про обставини поранення.

Нагадаємо, що інструктори навчальних центрів ЗСУ також можуть отримувати додаткові виплати. Також ми розповідали про пенсії військовослужбовців — скільки вони отримують та який стаж потрібен для виходу на пенсію.

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