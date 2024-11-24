Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Военная экономика arrow Раненым военным могут отказать в выплатах при некоторых условиях arrow

Раненым военным могут отказать в выплатах при некоторых условиях

24 ноября 2024 05:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Выплата раненым военным - в каких случаях могут отказать
Раненые военные ожидают эвакуации. Фото: Cerise Sudry-Le Dû
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, получившие ранения во время боевых действий, имеют право на получение дополнительных выплат, а также на денежное обеспечение. Тем не менее, выплаты могут быть отменены в установленных законом случаях.

Новини.LIVE расскажет за что раненых военных могут лишить выплат.

Читайте также:

Как выплачивают зарплату военным в случае ранения

Если военнослужащий получил ранение, ему продолжают выплачивать денежное довольствие в течение всего периода лечения, но не дольше 12 месяцев. Это включает в себя пребывание в госпитале или больнице, а также лечебный отпуск. Для сохранения выплат необходимо пройти ВЛК (военно-врачебную комиссию) не позднее, чем через 4 месяца после начала лечения.

Дополнительные "боевые" выплаты для раненых также предусмотрены, но в их начислении требуется справка об обстоятельствах ранения (форма №5). Ее выдают в военной части. В справке должно быть указано:

  • ранение полученное при исполнении обязанностей по защите Родины;
  • военнослужащий использовал средства защиты;
  • не нарушал законы и правила;
  • не находился под влиянием алкоголя или наркотиков.

При отсутствии этих данных дополнительные выплаты могут быть отклонены.

Выплата после выписки из больницы

После выписки из больницы выплаты продолжаются только при тяжелом ранении, если это подтверждено в заключении ВЛК. В случае более легких ранений дополнительная выплата в размере 100 тысяч гривен прекращается. Кроме того, сумма выплаты зависит от количества дней, проводимых на лечении, и рассчитывается пропорционально.

Что делать, если раненому военному не платят средства

Если дополнительное вознаграждение не выплачивается, необходимо подать рапорт командиру и добавить копию справки о ранении. В случае неправомерного отказа можно обратиться на горячую линию Минобороны или получить консультацию у юриста.

Дополнительная помощь для раненых военных

Раненые имеют право на дополнительную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, предоставляемую раз в год в размере месячного денежного довольствия.

Если ранение привело к инвалидности, выплачивается единовременная денежная помощь. Ее размер зависит от группы инвалидности:

  • I группа - 1 211 200 грн;
  • II группа - 908 400 грн;
  • III группа – 757 000 грн.

В случае инвалидности из-за заболеваний или травм, полученных во время службы, размер пособия составляет:

  • 363 360 грн для I группы;
  • 272520 грн для II группы;
  • 211960 грн для III группы.

При частичной потере трудоспособности выплата зависит от процента потери исходя из базовой суммы 211 960 грн. К примеру, при потере 20% трудоспособности выплата составит 42 392 грн.

Во избежание проблем с доказыванием права на выплаты важно хранить все медицинские документы: форму № 100, заключения ВЛК, МСЭК и справку об обстоятельствах ранения.

Напомним, что инструкторы учебных центров ВСУ также могут получать дополнительные выплаты. Также мы рассказывали о пенсиях военнослужащих, сколько они получают и какой стаж нужен для выхода на пенсию.

выплаты соцвыплаты ВВК ранение украинские военные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

05:30 Раненым военным могут отказать в выплатах при некоторых условиях

05:05 Где погода принесет сюрпризы — прогноз синоптиков на сегодня

04:30 Без ТЦК сейчас не обойтись — депутат Вениславский назвал причины

04:12 Большие потери территории — в ВСУ рассказали о фронте на Курщине

03:35 Киев под атакой оккупантов — что летит на столицу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

03:26 "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата

02:35 Коммунисты Греции хотели помешать акции памяти жертв Голодомор

01:45 Украинский боксер супертяжелого веса впервые проиграл

01:32 Свидетель Иеговы отказался мобилизоваться — что решил суд

01:30 Отсрочки "сгорят" уже в феврале 2025 года — решение Кабмина

05:30 Раненым военным могут отказать в выплатах при некоторых условиях

05:05 Где погода принесет сюрпризы — прогноз синоптиков на сегодня

04:30 Без ТЦК сейчас не обойтись — депутат Вениславский назвал причины

04:12 Большие потери территории — в ВСУ рассказали о фронте на Курщине

03:35 Киев под атакой оккупантов — что летит на столицу

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

03:26 "Азов" приглашает на работу водителей бензовозов — какая зарплата

02:35 Коммунисты Греции хотели помешать акции памяти жертв Голодомор

01:45 Украинский боксер супертяжелого веса впервые проиграл

01:32 Свидетель Иеговы отказался мобилизоваться — что решил суд

01:30 Отсрочки "сгорят" уже в феврале 2025 года — решение Кабмина

06:20 Цена гектара земли в Украине — кто может купить и как это сделать

06:15 Чего ждать от председательства Польши в ЕС, — политолог

22 ноября 2024

22:37 Одесса под ударом и без света — планируют ли люди уезжать

06:33 Одесситы в украинских революциях — как творили новую историю

21 ноября 2024

06:40 Золото начало дешеветь — цены в ломбардах в ноябре

20 ноября 2024

06:40 Цены на латунь растут — стоимость 1 кг лома в ноябре

06:30 В Украине снова упали цены на сою — стоимость зерновых в ноябре

19 ноября 2024

23:01 1000 дней войны — сколько территории Украины оккупировала РФ

Новость с фото

22:27 1000 дней большой войны с РФ — цена для Украины и прогнозы

21:37 Кровавые деньги — как РФ могла бы потратить средства вместо войны

Text

13:17 Ракеты РФ могут вызывать онкологические заболевания, — эксперт

22 ноября 2024
Text

21:10 Как три "Искандера" — Горбенко о российской ракете "Орешник"

Text

19:59 Это будет начало конца — нардеп о применении ядерного оружия

Text

17:50 Буданов рассказал, чем РФ ударила по Днепру — эфир Вечір.LIVE

Text

16:39 Адвокат объяснил, кто из уклонистов может вернуть права водителя

Text

13:48 Военный прокомментировал риски удара РФ по Верховной Раде

Как изменились цены на жизнь во время войны - 80x80

Как изменились цены на жизнь во время войны

Text

13:01 Войска Шольца для войны с РФ и заседания НАТО — эфир День.LIVE

Text

12:45 Сазонов назвал количество генералов КНДР на Курщине

Text

10:37 Заседание ВР отменили из-за угроз — детали от нардепа

Text

08:00 Срочное заявление Зеленского об ударе по Днепру — эфир Ранок.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

20:01 Этого фрукта не должно быть на новогоднем столе в год Змеи

10:33 Можно ли забирать поваленные деревья в лесу на дрова

00:30 Это секрет — какую информацию не нужно предоставлять ТЦК

21 ноября 2024

10:40 Украина через десять лет — искусственный интеллект создал фото

18 ноября 2024

15:40 Что для водителей означает новый знак — белые круги на дороге

11 ноября 2024

20:00 Что обязательно должно быть на новогоднем столе в год Змеи 2025

00:30 Проверки ТЦК в заведениях могут участиться — что на это указывает

08:13 Шовковского могут уволить — кто возглавит Динамо

21 ноября 2024

10:10РФ выпустила по Днепру межконтинентальную баллистическую ракету

21:30 Это категорически запрещено — что не имеет права делать ТЦК