Выплата раненым военным - в каких случаях могут отказать

Раненые военные ожидают эвакуации. Фото: Cerise Sudry-Le Dû

Военнослужащие Вооруженных сил Украины, получившие ранения во время боевых действий, имеют право на получение дополнительных выплат, а также на денежное обеспечение. Тем не менее, выплаты могут быть отменены в установленных законом случаях.

Новини.LIVE расскажет за что раненых военных могут лишить выплат.

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Если военнослужащий получил ранение, ему продолжают выплачивать денежное довольствие в течение всего периода лечения, но не дольше 12 месяцев. Это включает в себя пребывание в госпитале или больнице, а также лечебный отпуск. Для сохранения выплат необходимо пройти ВЛК (военно-врачебную комиссию) не позднее, чем через 4 месяца после начала лечения.

Дополнительные "боевые" выплаты для раненых также предусмотрены, но в их начислении требуется справка об обстоятельствах ранения (форма №5). Ее выдают в военной части. В справке должно быть указано:

ранение полученное при исполнении обязанностей по защите Родины;

военнослужащий использовал средства защиты;

не нарушал законы и правила;

не находился под влиянием алкоголя или наркотиков.

При отсутствии этих данных дополнительные выплаты могут быть отклонены.

Выплата после выписки из больницы

После выписки из больницы выплаты продолжаются только при тяжелом ранении, если это подтверждено в заключении ВЛК. В случае более легких ранений дополнительная выплата в размере 100 тысяч гривен прекращается. Кроме того, сумма выплаты зависит от количества дней, проводимых на лечении, и рассчитывается пропорционально.

Что делать, если раненому военному не платят средства

Если дополнительное вознаграждение не выплачивается, необходимо подать рапорт командиру и добавить копию справки о ранении. В случае неправомерного отказа можно обратиться на горячую линию Минобороны или получить консультацию у юриста.

Дополнительная помощь для раненых военных

Раненые имеют право на дополнительную материальную помощь для решения социально-бытовых вопросов, предоставляемую раз в год в размере месячного денежного довольствия.

Если ранение привело к инвалидности, выплачивается единовременная денежная помощь. Ее размер зависит от группы инвалидности:

I группа - 1 211 200 грн;

II группа - 908 400 грн;

III группа – 757 000 грн.

В случае инвалидности из-за заболеваний или травм, полученных во время службы, размер пособия составляет:

363 360 грн для I группы;

272520 грн для II группы;

211960 грн для III группы.

При частичной потере трудоспособности выплата зависит от процента потери исходя из базовой суммы 211 960 грн. К примеру, при потере 20% трудоспособности выплата составит 42 392 грн.

Во избежание проблем с доказыванием права на выплаты важно хранить все медицинские документы: форму № 100, заключения ВЛК, МСЭК и справку об обстоятельствах ранения.

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