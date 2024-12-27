Штрафи для роботодавців за порушення військового обліку — документи, які дозволяють уникнути штрафів

Оформлення документів у ТЦК. Фото: Житомирський ТЦК

Українські підприємства мають вести військовий облік своїх працівників. Також вони зобов’язані складати списки військовозобов’язаних працівників, вести справи та зберігати копії військово-облікових документів працівників.

Про це йдеться в матеріалі на сайті Kadroland.

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Під час дії воєнного стану підприємства повинні здійснювати військовий облік своїх працівників.

Зокрема, вони мають оформити визначені законодавством документи.

Неоформлення цих документів може обернутися штрафами за порушення правил військового обліку.

Документи, які мають оформити підприємства

Цих документів, як говорить закон, має бути чотири.

Це:

списки працівників, складені станом на 1 січня та підписані керівником підприємства особою, відповідальною за ведення військового обліку.

справи до кожної групи Списків з копіями військово-облікових документів працівників;

відомості;

графік звіряння списків, затверджений наказом керівника підприємства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, з якої суми починаються штрафи за порушення військового обліку.

Додамо, ми повідомляли про те, який документ треба отримати в ТЦК для сплати штрафу.