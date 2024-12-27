Штрафы для работодателей за нарушение военного учета — документы, позволяющие избежать штрафов

Оформление документов в ТЦК. Фото: Житомирский ТЦК

Украинские предприятия должны проводить воинский учет своих работников. Также они обязаны составлять списки военнообязанных работников, вести дела и хранить копии военно-учетных документов.

Об этом говорится в материале на сайте Kadroland.

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При действии военного положения предприятия должны осуществлять воинский учет своих работников.

В частности, они должны оформить определенные законодательством документы.

Неоформление этих документов может обернуться штрафами за нарушение правил воинского учета.

Документы, которые должны оформить предприятия

Этих документов, как говорит закон, должно быть четыре.

Это:

списки работников, составленные по состоянию на 1 января и подписанные руководителем предприятия лицом, ответственным за ведение воинского учета.

дела по каждой группе Списков с копиями военно-учетных документов работников;

ведомости;

график сверки списков, утвержденный приказом руководителя предприятия.

Напомним, мы ранее писали о том, с какой суммы начинаются штрафы за нарушение воинского учета.

Добавим, мы сообщали о том, какой документ нужно получить в ТЦК для уплаты штрафа.