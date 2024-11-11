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Як стати оператором БпЛА — де навчатися та які зарплати

11 листопада 2024 11:03
Володимир Мололкін - редактор
Оператор БпЛА в Україні — які зарплати та як записатися на навчання пілотування дронів
Оператор дрона. Фото: Unsplash
Володимир Мололкін - редактор

В Україні на військову службу запрошуються чоловіки та жінки, які хочуть стати операторами БпЛА. Ця професія є однією з найсучасніших у Збройних силах України.

Сайт Новини.LIVE розповідає про те, як стати оператором БпЛА та які виплати можна отримувати.

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Як стати оператором БпЛА

Стати оператором дронів можна як на курсах, так і у вищих навчальних закладах. Курси надають основні знання про керування дронами, такі як:

  • теорія роботи дронів;
  • використання обладнання для знімання;
  • передача інформації;
  • безпека польотів.

Зазвичай курси тривають від 3 до 14 днів, а вартість коливається від 2 000 до 16 000 грн.

Для того, щоб отримати глибші знання, можна вступити до університету на спеціальність "Авіоніка" або "Авіаційний транспорт". Наприклад, Харківський авіаційний інститут та Київський політехнічний інститут імені І. Сікорського пропонують навчальні програми, де вивчають системи керування літаками, ракетами, супутниками та безпілотними літальними апаратами.

Серед курсів оператора БпЛА в Україні можна виділити:

  • kruk.in.ua;
  • profpv.com.ua;
  • dronarium.academy;
  • dronarium.com.ua;
  • blackraven.com.ua.

Які зарплати отримують оператори БпЛА в Україні

Оператори дронів можуть заробляти від 20 000 грн на ринку праці. В Збройних силах України зарплата може досягати 120 000 грн на місяць, залежно від того, де проходить служба та які завдання виконуються.

Нагадаємо, з початку листопада 2024 року українські військові не відчули жодних змін у податках, які вплинули на дохід більшості громадян. Стало відомо, які винагороди та оклади отримають бійці.

Також ми писали, у ЗСУ контрактна служба надає певні переваги. Однією з найважливіших є можливість добровільно вступити в армію, вибравши підрозділ і посаду. Крім того, для контрактників передбачені стимули, такі як одноразова виплата після підписання контракту.

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