Війна в Україні — як потрапити на службу до ТЦК

Представники ТЦК. Фото: Одеський ОТЦК та СП

До підрозділів територіальних центрів комплектування зараховують лише військових із бойових частин. Це безпосередньо особи, які мають проблеми зі здоров'ям і не можуть продовжувати службу на фронті.

Про це повідомив голова Одеського ТЦК та СП Юрій Пуйко в інтерв'ю для Ukrainian Witness.

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Пуйко заявив, що наразі керівництво ЗСУ ухвалило рішення, згідно з яким у підрозділи ТЦК зараховуються лише ті, хто пройшли службу у бойових військових частинах і мають обмеження за станом здоров'я.

"В підрозділи Територіального центру комплектування зараховуються тільки люди за переміщенням з бойових військових частин, які мають вади зі здоров'ям, поранення, контузії й, відповідно до свого стану здоров'я, не можуть виконувати обов'язки в бойових підрозділах", — зауважив очільник Одеського ТЦК та СП.

За його словами, ці військовослужбовці повинні звернутися за письмовими згодами до ТЦК.

"Після отримання згоди керівництво того чи іншого рівня переміщує своїм наказом військовослужбовця в ТЦК", — зауважив Пуйко.

Військком додав, що не може сказати про те, що у них наразі 100% це переміщені військові. Проте в ротах охорони увесь особовий склад переміщений з бойових військових частин.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року в Україні усі громадяни, які мають відстрочку від мобілізації, будуть змушені її продовжити.

Нещодавно ми повідомляли, що штраф, який громадянин отримав від працівників ТЦК, можна оскаржити протягом 30 днів з моменту його накладення. Юристка назвала випадки, коли це є можливим.