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Оскарження штрафу ТЦК — юристка перелічила випадки, коли це можливо

27 вересня 2024 19:39
Галина Шподарева - редактор
Оскарження штрафів від ТЦК — юристка назвала підстави
Військові працюють з документами в ТЦК. Фото: "Вінниця Інфо"
Галина Шподарева - редактор

Штраф, який громадянин отримав від працівників територіального центру комплектування та соціальної підтримки, можна оскаржити протягом 30 днів з моменту його накладення. Юристка назвала випадки, коли це є можливим. 

Про це керівник правого центру "Світ Права" Аліна Охтень повідомила в Instagram. 

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Представники ТЦК активно накладають штрафи за кількома статтями КУпАП — "Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку" та "Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Як зазначила адвокатка Аліна Охтень, санкції не застосовуються, якщо є доступ до отримання персональної інформації з інших реєстрів. Вона пояснила, що штраф накладається лише на тих громадян, хто ухиляється від військового обліку, а також щодо них відсутня інтеграція з іншими реєстрами. У разі, якщо працівники ТЦК знають адресу громадянина, вони можуть зробити запит та дізнатися інформацію щодо особи.

"Тож людина нічого не порушує, не оновлюючи свої дані", — заявила Аліна Охтень.

Працівник ТЦК спочатку має отримати дані з реєстру. У разі, якщо вони відсутні, може бути складена постанова із долученням доказів про відсутність відповідних даних.

У яких випадках можна оскаржити штраф від ТЦК

За ухилення від мобілізації військовозобов'язані можуть отримати штраф — за неявку у ТЦК за повісткою передбачено від 17 000 до 25 000 грн за перше правопорушення та від 34 000 до 59 500 грн — для посадових і юридичних осіб.

Підстави для оскарження штрафів від ТЦК:

  • недотримання процедури;
  • відсутність підстав для накладення штрафу;
  • неналежні дії ТЦК та СП.

Оскаржити штраф можна  протягом 30 днів з моменту його накладення.

Нагадаємо, територіальний центр комплектування не має права ухвалювати рішення про штраф за неоновлення даних військовозобов’язаного, якщо ці дані ТЦК може отримати з інших державних реєстрів. Втім, для цього потрібно, аби функціонував повноцінний обмін реєстрами.

Також Новини.LIVE повідомляли, що військовозобов’язані громадяни мають право дізнатися про накладені на них територіальним центром комплектування штрафи. Це можна зробити у реєстрі боржників чи навіть у мобільному застосунку "Дія".

штрафи військовий призов мобілізація війна в Україні ТЦК та СП військовозобов'язані

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