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Штрафи за неоновлення даних — чи можуть покарати людину з відстрочкою

23 вересня 2024 17:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штраф від ТЦК за неоновлення даних - що потрібно знати, якщо є відсьрочка
Співробітники ТЦК виписують штрафи. Фото: enovosty.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов’язані громадяни можуть бути оштрафовані за неоновлення військово-облікових даних. Але у ситуації, коли військовозобов’язаний уже оформив бронювання, ситуація із можливим штрафом може бути ускладнена для ТЦК.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.

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В Україні після зміни законодавства запроваджені штрафи за неоновлення військово-облікових даних.

Та штрафують за це далеко не усіх військовозобов’язаних. Так, якщо особові дані військовозобов’язаних можна отримати з інших державних реєстрів, то штраф не повинен накладатися.

Чи можна оштрафувати особу з відстрочкою

Сергій Богун прокоментував також ситуацію зі штрафами, пояснивши, чи можуть оштрафувати за неоновлені військово-облікові дані військовозобов’язаного громадянина, який має оформлену відстрочку.

"Тут все залежить від підстав притягнення до адміністративної відповідальності, строку давності", — підкреслив юрист.

Нагадаємо, раніше ми писали, скільки часу порушники військового обліку мають на сплату штрафів.

Додамо, юрист назвав випадки, коли можна оскаржити штраф від ТЦК.

штрафи військовий облік мобілізація відстрочка ТЦК та СП

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