Штраф від ТЦК за неоновлення даних - що потрібно знати, якщо є відсьрочка

Штрафи за неоновлення даних — чи можуть покарати людину з відстрочкою
Військовозобов’язані громадяни можуть бути оштрафовані за неоновлення військово-облікових даних. Але у ситуації, коли військовозобов’язаний уже оформив бронювання, ситуація із можливим штрафом може бути ускладнена для ТЦК.
Про це на порталі "Юристи.UA" написав юрист Сергій Богун.
Штрафи за порушення військового обліку
В Україні після зміни законодавства запроваджені штрафи за неоновлення військово-облікових даних.
Та штрафують за це далеко не усіх військовозобов’язаних. Так, якщо особові дані військовозобов’язаних можна отримати з інших державних реєстрів, то штраф не повинен накладатися.
Чи можна оштрафувати особу з відстрочкою
Сергій Богун прокоментував також ситуацію зі штрафами, пояснивши, чи можуть оштрафувати за неоновлені військово-облікові дані військовозобов’язаного громадянина, який має оформлену відстрочку.
"Тут все залежить від підстав притягнення до адміністративної відповідальності, строку давності", — підкреслив юрист.
Нагадаємо, раніше ми писали, скільки часу порушники військового обліку мають на сплату штрафів.
Додамо, юрист назвав випадки, коли можна оскаржити штраф від ТЦК.
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