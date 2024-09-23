Штраф от ТЦК за необновление данных – что нужно знать, если есть отсрочка

Штрафы за необновление данных — могут ли наказать человека с отсрочкой
Военнообязанные граждане могут быть оштрафованы за необновление военно-учетных данных. Но в ситуации, когда военнообязанный уже оформил бронирование, ситуация с возможным штрафом может быть усложнена для ТЦК.
Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.
Штрафы за нарушение военного учета
В Украине после изменения законодательства введены штрафы за необновление военно-учетных данных.
Но штрафуют за это далеко не все военнообязанные. Так, если личные данные военнообязанных можно получить из других государственных реестров, то штраф не должен налагаться.
Можно ли оштрафовать лицо с отсрочкой
Сергей Богун прокомментировал также ситуацию со штрафами, объяснив, могут ли оштрафовать за необновленные военно-учетные данные военнообязанного гражданина, имеющего оформленную отсрочку.
"Здесь все зависит от оснований привлечения к административной ответственности, срока давности", — подчеркнул юрист.
Напомним, ранее мы писали, сколько времени нарушители военного учета имеют на уплату штрафов.
Добавим, юрист назвал случаи, когда можно оспорить штраф от ТЦК.
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