Штраф от ТЦК за необновление данных – что нужно знать, если есть отсрочка

Сотрудники ТЦК выписывают штрафы. Фото: enovosty.com

Военнообязанные граждане могут быть оштрафованы за необновление военно-учетных данных. Но в ситуации, когда военнообязанный уже оформил бронирование, ситуация с возможным штрафом может быть усложнена для ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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В Украине после изменения законодательства введены штрафы за необновление военно-учетных данных.

Но штрафуют за это далеко не все военнообязанные. Так, если личные данные военнообязанных можно получить из других государственных реестров, то штраф не должен налагаться.

Можно ли оштрафовать лицо с отсрочкой

Сергей Богун прокомментировал также ситуацию со штрафами, объяснив, могут ли оштрафовать за необновленные военно-учетные данные военнообязанного гражданина, имеющего оформленную отсрочку.

"Здесь все зависит от оснований привлечения к административной ответственности, срока давности", — подчеркнул юрист.

Напомним, ранее мы писали, сколько времени нарушители военного учета имеют на уплату штрафов.

Добавим, юрист назвал случаи, когда можно оспорить штраф от ТЦК.