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Штрафы за необновление данных — могут ли наказать человека с отсрочкой

23 сентября 2024 17:34
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Штраф от ТЦК за необновление данных – что нужно знать, если есть отсрочка
Сотрудники ТЦК выписывают штрафы. Фото: enovosty.com
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные граждане могут быть оштрафованы за необновление военно-учетных данных. Но в ситуации, когда военнообязанный уже оформил бронирование, ситуация с возможным штрафом может быть усложнена для ТЦК.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал юрист Сергей Богун.

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В Украине после изменения законодательства введены штрафы за необновление военно-учетных данных.

Но штрафуют за это далеко не все военнообязанные. Так, если личные данные военнообязанных можно получить из других государственных реестров, то штраф не должен налагаться.

Можно ли оштрафовать лицо с отсрочкой

Сергей Богун прокомментировал также ситуацию со штрафами, объяснив, могут ли оштрафовать за необновленные военно-учетные данные военнообязанного гражданина, имеющего оформленную отсрочку.

"Здесь все зависит от оснований привлечения к административной ответственности, срока давности", — подчеркнул юрист.

Напомним, ранее мы писали, сколько времени нарушители военного учета имеют на уплату штрафов.

Добавим, юрист назвал случаи, когда можно оспорить штраф от ТЦК.

штрафы военный учет мобилизация отсрочка ТЦК и СП

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