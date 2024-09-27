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Обжалование штрафа ТЦК — юрист перечислила случаи, когда это возможно

27 сентября 2024 19:39
Галина Шподарева - редактор
Обжалование штрафов от ТЦК — юрист назвала основания
Военные работают с документами в ТЦК. Фото: "Винница Инфо"
Галина Шподарева - редактор

Штраф, полученный гражданином от работников территориального центра комплектования и социальной поддержки, можно обжаловать в течение 30 дней с момента его наложения. Юрист назвала случаи, когда это возможно. 

Об этом руководитель правого центра "Мир Права" Алина Ахтень сообщила в Instagram.

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Представители ТЦК активно накладывают штрафы по нескольким статьям КУоАП — "Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета" и "Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации".

Как отметила адвокат Алина Охтень, санкции не применяются, если есть доступ к получению персональной информации из других реестров. Она пояснила, что штраф накладывается только на тех граждан, кто уклоняется от воинского учета, а также по ним отсутствует интеграция с другими реестрами. В случае, если работники ТЦК знают адрес гражданина, они могут сделать запрос и узнать информацию о личности.

"Поэтому человек ничего не нарушает, не обновляя свои данные", — заявила Алина Охтень.

Работник ТЦК сначала должен получить данные из реестра. В случае, если они отсутствуют, может быть составлено постановление с приобщением доказательств об отсутствии соответствующих данных.

В каких случаях можно обжаловать штраф от ТЦК

За уклонение от мобилизации военнообязанные могут получить штраф — за неявку в ТЦК по повестке предусмотрено от 17 000 до 25 000 грн за первое правонарушение и от 34 000 до 59 500 грн — для должностных и юридических лиц.

Основания для обжалования штрафов от ТЦК:

  • несоблюдение процедуры;
  • отсутствие оснований для наложения штрафа;
  • ненадлежащие действия ТЦК и СП.

Обжаловать штраф можно в течение 30 дней с момента его наложения.

Напомним, территориальный центр комплектования не имеет права принимать решение о штрафе за необновление данных военнообязанного, если эти данные ТЦК может получить из других государственных реестров. Впрочем, для этого нужно, чтобы функционировал полноценный обмен реестрами.

Также Новини.LIVE сообщали, что военнообязанные граждане имеют право узнать о наложенных на них территориальном центре комплектования штрафах. Это можно сделать в реестре должников или в мобильном приложении "Дія". 

штрафы военный призыв мобилизация война в Украине ТЦК и СП военнообязанные

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