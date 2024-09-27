Відстрочка від мобілізації - коли і чому українці мають продовжити відстрочки

Оформлення відстрочки у ТЦК. Фото: ЖОТЦК

У листопаді 2024 року в Україні усі громадяни, які мають відстрочку від мобілізації, будуть змушені її продовжити. Це пов’язано із набуттям чинності нового указу президента про продовження мобілізації.

Про це розповів речник Полтавського обласного ТЦК та СП Роман Істомін.

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У листопаді українські військовозобов’язані будуть змушені продовжити свою відстрочку.

Причому це стосуватиметься навіть тих, хто отримав відстрочку за місяць чи два до листопада, хоча формально відстрочка надається на 90 днів.

"Відстрочка, надана, наприклад, 12 серпня, діє до 9 листопада. Тоді набуде чинності новий указ президента про продовження строку мобілізації, і чоловіки заново оформлюватимуть відстрочку, або вона продовжиться через єдиний державний реєстр", — пояснив представник ТЦК.

Чи можуть відстрочку продовжити автоматично

За словами Романа Істоміна, цей процес не відбувається автоматично.

"Відстрочка — це в першу чергу в інтересах військовозобов'язаного", — підкреслив речник Полтавського обласного ТЦК.

Нагадаємо, у статті нещодавно ми пояснювали, як оформити відстрочку по догляду за рідними без довідки МСЕК.

А також називали законні причини для ТЦК у відмові на оформлення відстрочки.