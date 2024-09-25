Відстрочка від мобілізації - догляд за рідними - чи можна оформити відстрочку без довідки МСЕК

Громадянин із довідкою в ТЦК. Фото: УНІАН

Для того, аби оформити відстрочку для догляду за рідними з інвалідністю, потрібна довідка МСЕК. Але можливо оформити відстрочку від мобілізації і без неї, для цього потрібно мати пбо посвідчення людини з інвалідністю, або інші документи, які підтверджують наявність інвалідності.

Про це на порталі "Юристи.UA" написав адвокат Юрій Айвазян.

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Відстрочка для догляду — через довідку МСЕК

Військовозобов’язані громадяни мають право на оформлення відстрочки для догляду за рідними та близькими з інвалідністю.

Для того, аби оформити відстрочку за такою причиною, потрібен висновок медико-соціальної експертної комісії (МСЕК).

Відстрочка можлива і без довідки

Але, підкреслив Юрій Айвазян, можливо оформити відстрочку і у ситуації, коли довідки із МСЕК на руках немає.

Адвокат пояснив, що у такому випадку можна використати інший документ людини з інвалідністю, наприклад:

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на соціальну допомогу, за формою чи пенсію, за формою, затвердженою Мінсоцполітики;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законодавства.

Нагадаємо, ми раніше писали про те, як військовослужбовцю пройти МСЕК.

Також юрист пояснив, що робити, коли МСЕК запрошує на повторний огляд щодо інвалідності.