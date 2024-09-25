Отсрочка от мобилизации – уход за родными – можно ли оформить отсрочку без справки МСЭК

Гражданин со справкой в ТЦК. Фото: УНІАН

Для того чтобы оформить отсрочку по уходу за родными с инвалидностью, нужна справка МСЭК. Но возможно оформить отсрочку от мобилизации и без нее, для этого нужно иметь удостоверение человека с инвалидностью, или другие документы, подтверждающие наличие инвалидности.

Об этом на портале "Юристи.UA" написал адвокат Юрий Айвазян.

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Отсрочка по уходу — через справку МСЭК

Военнообязанные граждане имеют право на оформление отсрочки по уходу за родными и близкими с инвалидностью.

Для того чтобы оформить отсрочку по такой причине, нужно заключение медико-социальной экспертной комиссии (МСЭК).

Отсрочка возможна и без справки

Но, подчеркнул Юрий Айвазян, можно оформить отсрочку и в ситуации, когда справки из МСЭК на руках нет.

Адвокат объяснил, что в таком случае можно использовать другой документ человека с инвалидностью, например:

удостоверение, подтверждающее соответствующий статус;

справка для получения льгот лицами с инвалидностью, не имеющими права на социальную помощь, по форме или пенсии, по форме, утвержденной Минсоцполитики;

пенсионное удостоверение или удостоверение, подтверждающее назначение социальной помощи в соответствии с законодательством.

Напомним, мы ранее писали о том, как военнослужащему пройти МСЭК.

Также юрист объяснил, что делать, когда МСЭК приглашает на повторный осмотр по инвалидности.