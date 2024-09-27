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Продолжение отсрочки — в ТЦК объяснили, когда украинцы должны это сделать

27 сентября 2024 06:30
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Отсрочка от мобилизации – когда и почему украинцы должны продлить отсрочки
Оформление отсрочки в ТЦК Фото: ЖОТЦК
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

В ноябре 2024 года в Украине все граждане, имеющие отсрочку от мобилизации, будут вынуждены ее продлить. Это связано со вступлением в силу нового указа президента о продолжении мобилизации.

Об этом рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП Роман Истомин.

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В ноябре украинские военнообязанные будут вынуждены продлить свою отсрочку.

Причем это касается даже тех, кто получил отсрочку за месяц или два до ноября, хотя формально отсрочка предоставляется на 90 дней.

"Отсрочка, предоставленная, например, 12 августа, действует до 9 ноября. Тогда вступит в силу новый указ президента о продлении срока мобилизации, и мужчины будут заново оформлять отсрочку, или она продлится через единый государственный реестр", — пояснил представитель ТЦК.

Могут ли отсрочку продлить автоматически

По словам Романа Истомина, этот процесс не проходит автоматически.

"Отсрочка — это в первую очередь в интересах военнообязанного", — подчеркнул спикер Полтавского областного ТЦК.

Напомним, в статье недавно мы объясняли, как оформить отсрочку по уходу за родными без справки МСЭК.

А также называли законные причины для ТЦК в отказе от оформления отсрочки.

мобилизация указ президент отсрочка ТЦК и СП

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