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Відмова від відстрочки — коли ТЦК мають право ухвалювати таке рішення

24 вересня 2024 19:38
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Відстрочка від мобілізації - коли ТЦК може відмовити військовозобов'язаному у відстрочці
Співробітники ТЦК із заявами громадян. Фото: УНІАН
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

У деяких випадках територіальний центр комплектування має право відмовити громадянину у відстрочці від мобілізації. Це може статися тоді, коли громадянин сам не став оформлювати відстрочку, або коли документи, потрібні для оформлення відстрочки, містять неточності чи некоректно оформлені.

Про це розповіла адвокатка з військових питань Вікторія Доманська.

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Право на відстрочку треба довести

Частина військовозобов’язаних громадян має право на відстрочку від мобілізації під час дії воєнного стану.

Але це право громадяни мають довести, зібравши відповідні документи та оформивши відстрочку офіційно.

Коли ТЦК може відмовити заявнику

Якщо ж громадянин, навіть маючи право на відстрочку, не оформив її — вважається, що він відмовився від цього свого права. Тому ТЦК у такій ситуації може відмовити особі і мобілізувати її.

Крім того, навіть під час оформлення можуть виникнути проблеми — із неправильно оформленими документами чи неточними даними. У такій ситуації ТЦК теж має право відхилити заяву про відстрочку.

Нагадаємо, що у відстрочці в певних ситуаціях можуть відмовити навіть багатодітним батькам.

Також ми писали, чи можуть українці змінити підставу для відстрочки за власним бажанням.

мобілізація документи відстрочка ТЦК та СП військовозобов'язані

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