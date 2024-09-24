Отсрочка от мобилизации – когда ТЦК может отказать военнообязанному в отсрочке

Сотрудники ТЦК с заявлениями граждан. Фото: УНІАН

В некоторых случаях территориальный центр комплектования имеет право отказать гражданину в отсрочке от мобилизации. Это может произойти тогда, когда гражданин сам не стал оформлять отсрочку или когда документы, необходимые для оформления отсрочки, содержат неточности или некорректно оформленные.

Об этом рассказала адвокат по военным вопросам Виктория Доманская.

Читайте также:

Право на отсрочку нужно доказать

Часть военнообязанных граждан имеет право на отсрочку от мобилизации во время действия военного положения.

Но это право граждане должны доказать, собрав соответствующие документы и официально оформив отсрочку.

Когда ТЦК может отказать заявителю

Если же гражданин, даже имея право на отсрочку, не оформил ее, считается, что он отказался от этого своего права. Поэтому ТЦК в такой ситуации может отказать лицу и мобилизовать его.

Кроме того, даже при оформлении могут возникнуть проблемы с неправильно оформленными документами или неточными данными. В такой ситуации ТЦК тоже вправе отклонить заявление об отсрочке.

Напомним, что в отсрочке в определенных ситуациях может быть отказано даже многодетным родителям.

Также мы писали, могут ли украинцы изменить повод для отсрочки по собственному желанию.