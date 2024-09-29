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В ТЦК объяснили, как попасть к ним на службу

29 сентября 2024 13:59
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор
Война в Украине — как попасть на службу в ТЦК
Представители ТЦК. Фото: Одесский ОТЦК и СП
Игорь Семенюк - Редактор
Игорь Семенюк
Редактор

В подразделения территориальных центров комплектования зачисляют только военных из боевых частей. Это непосредственно лица, которые имеют проблемы со здоровьем и не могут продолжать службу на фронте.

Об этом сообщил глава Одесского ТЦК и СП Юрий Пуйко в интервью Ukrainian Witness.

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Пуйко заявил, что сейчас руководство ВСУ приняло решение, согласно которому в подразделения ТЦК зачисляются только те, кто прошли службу в боевых воинских частях и имеют ограничения по состоянию здоровья.

"В подразделения Территориального центра комплектования зачисляются только люди по перемещению из боевых воинских частей, которые имеют недостатки со здоровьем, ранения, контузии и, согласно своему состоянию здоровья, не могут выполнять обязанности в боевых подразделениях", — отметил глава Одесского ТЦК и СП.

По его словам, эти военнослужащие должны обратиться за письменными согласиями в ТЦК.

"После получения согласия руководство того или иного уровня перемещает своим приказом военнослужащего в ТЦК", — отметил Пуйко.

Военком добавил, что не может сказать о том, что у них сейчас 100% это перемещенные военные. Однако в ротах охраны весь личный состав перемещен из боевых воинских частей.

Напомним, в ноябре 2024 года в Украине все граждане, имеющие отсрочку от мобилизации, будут вынуждены ее продлить.

Недавно мы сообщали, что штраф, полученный гражданином от работников ТЦК, можно обжаловать в течение 30 дней с момента его наложения. Юристка назвала случаи, когда это возможно.

военные война в Украине ТЦК и СП военнослужащие фронт военная служба

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