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Зарплати військових у листопаді — кому доплатять 70 тис. грн

31 жовтня 2024 09:30
Ксенія Симонова - Редактор
Зарплати військовослужбовців — кого чекає винагорода у листопаді
Українські захисниці. Фото: president.gov.ua
Ксенія Симонова - Редактор

З 1 листопада поточного року українські військові не відчують податкових змін, які торкнуться доходів більшості громадян. Відомо, які оклади та винагороди отримають бійці.

Про це розповіли експерти.

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Особливості нарахування виплат військовим у листопаді

Грошові виплати військовим регламентує наказ Міністерства оборони №260. Відповідно до нього, бійцям передбачені щомісячні основні, додаткові та одноразові види грошового забезпечення.

Основне грошове забезпечення є базисом, який обов’язково виплачується і складається:

  • посадовий оклад (щонайменше 20,13 тис. грн);
  • оклад за військовим званням;
  • доплати за вислугу років.

Передбачені додаткові види грошового забезпечення, які залежать від бойових завдань та віддаленості від фронту. Закон гарантує:

  • підвищення посадового окладу грошового забезпечення;
  • грошові надбавки (залежно від особливостей проходження служби, служби в ССО, кваліфікації, за виконання функцій держексперта з питань таємниць, за безперервний стаж на шифрувальній роботі, за працю в умовах режимних обмежень, за почесні/спортивні звання);
  • грошові доплати (за науковий ступінь/вчене звання);
  • грошові винагороди військовим на посадах, пов’язаних з безпосереднім виконанням завдань із забезпечення кібербезпеки;
  • премії до грошового забезпечення.

Розмір зарплати залежить також від видів та родів військ. Суттєво відрізняється розмір грошового забезпечення у Сухопутних, Десантно-штурмових військах та Силах спеціальних операцій.

Бойові виплати у листопаді

В рамках постанови Кабінету Міністрів № 168, у листопаді військовим нарахують додаткову винагороду від 30 до 100 тис. грн.

  • 100 тис. грн — військовослужбовцям, які беруть участь у боях на передовій, на лікування після поранення, полоненим;
  • 30 тис. грн — військовим, які виконують бойові/спеціальні завдання за бойовими наказами;
  • 50 тис. грн — бійцям, які виконують бойові/спеціальні завдання у складі органів військового управління, штабів і командування, що виконують оперативне управління підрозділами.

Відповідну винагороду виплачують пропорційно до періоду перебування на передовій/виконання бойових завдань. У середньому — по 3 тис. грн за добу. Таким чином, ті бійці, які провели на передовій десять днів, отримають суму виплати у близько 30 тис. грн.

70 тис. грн — доплачують за службу на "нулі". Доплата призначена для бійців, які беруть участь у бойових діях на передовій/виконують завдання в тилу противника. Гроші нараховують за кожні 30 днів служби у відповідних умовах.

Як самому порахувати розмір зарплати

Завдяки запровадженому Міноборони онлайн-калькулятору бійці самі можуть порахувати розмір грошового забезпечення.

Такий спосіб доволі просто та оперативно дасть змогу дізнатися розмір виплат, на який може претендувати військовий.

Для цього потрібно знати своє звання, вислугу років та тарифний розряд. Такі дані можна дізнатися у фінансовому відділі військової частини.

 

зарплати ЗСУ листопад 2024
Калькулятор. Джерело: mil.gov.ua

Що ще варто знати

Раніше ми писали, що українські військовослужбовці, на відміну від найманих працівників, отримують оплату у вигляді грошового забезпечення. Відомо, в яких числах бійці мають отримувати виплати.

Також ми писали, що виплати близьким родичам полонених військових припиняються тоді, коли його звільняють з полону. А для припинення виплат рідним зниклого безвісти потрібно відповідне рішення суду.

військовослужбовці гроші зарплати армія ЗСУ

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