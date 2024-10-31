Зарплаты военнослужащих — кого ждет вознаграждение в ноябре

Зарплаты военных в ноябре — кому доплатят 70 тыс. грн
С 1 ноября текущего года украинские военные не ощутят налоговые изменения, которые затронут доходы большинства граждан. Известно, какие оклады и вознаграждения получат бойцы.
Об этом рассказали эксперты.
Особенности начисления выплат военным в ноябре
Денежные выплаты военным регламентирует приказ Министерства обороны № 260. Согласно ему, бойцам предусмотрены ежемесячные основные, дополнительные и единовременные виды денежного довольствия.
Основное денежное довольствие является базисом, который обязательно выплачивается и составляет:
- должностной оклад (не менее 20,13 тыс. грн);
- оклад за воинское звание;
- доплаты за выслугу лет.
Предусмотрены дополнительные виды денежного довольствия, зависящие от боевых задач и удаленности от фронта. Закон гарантирует:
- повышение должностного оклада денежного довольствия;
- денежные надбавки (в зависимости от особенностей прохождения службы, службы в ССО, квалификации, за выполнение функций госэксперта по тайнам, за непрерывный стаж на шифровальной работе, за труд в условиях режимных ограничений, за почетные/спортивные звания);
- денежные доплаты (за научную степень/ученое звание);
- денежные вознаграждения военным в должностях, связанных с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности;
- премии к денежному довольствию.
Размер зарплаты зависит также от видов и родов войск. Существенно отличается размер денежного довольствия в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций.
Боевые выплаты в ноябре
В рамках постановления Кабинета Министров №168, в ноябре военным начислят дополнительное вознаграждение от 30 до 100 тыс. грн.
- 100 тыс. грн — военнослужащим, участвующим в боях на передовой, на лечение после ранения, пленным;
- 30 тыс. грн — военным, которые выполняют боевые/специальные задания по боевым приказам;
- 50 тыс. грн — бойцам, выполняющим боевые/специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, выполняющих оперативное управление подразделениями.
Соответствующее вознаграждение выплачивается пропорционально периоду пребывания на передовой/выполнение боевых задач. В среднем — по 3 тыс. грн в сутки. Таким образом, бойцы, которые провели на передовой десять дней, получат сумму выплат в около 30 тыс. грн.
70 тыс. грн — доплачивают за службу на "нуле". Доплата предназначена для бойцов, участвующих в боевых действиях на передовой/выполняющих задачи в тылу противника. Деньги начисляются за каждые 30 дней службы в соответствующих условиях.
Как самому посчитать размер зарплаты
Благодаря введенному Минобороны онлайн-калькулятору бойцы сами могут сосчитать размер денежного довольствия.
Такой способ просто и оперативно позволит узнать размер выплат, на который может претендовать военный.
Для этого необходимо знать свое звание, выслугу лет и тарифный разряд. Такие данные можно узнать в финансовом отделе воинской части.
Что еще стоит знать
Ранее мы писали, что украинские военнослужащие в отличие от наемных работников получают оплату в виде денежного довольствия. Известно, в каких числах бойцы должны получать выплаты.
Также мы писали, что выплаты близким родственникам пленных военных прекращаются, когда его освобождают из плена. А для прекращения выплат родственникам пропавшего без вести нужно соответствующее решение суда.
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