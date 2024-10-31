Зарплаты военнослужащих — кого ждет вознаграждение в ноябре

Украинские защитницы. Фото: president.gov.ua

С 1 ноября текущего года украинские военные не ощутят налоговые изменения, которые затронут доходы большинства граждан. Известно, какие оклады и вознаграждения получат бойцы.

Об этом рассказали эксперты.

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Особенности начисления выплат военным в ноябре

Денежные выплаты военным регламентирует приказ Министерства обороны № 260. Согласно ему, бойцам предусмотрены ежемесячные основные, дополнительные и единовременные виды денежного довольствия.

Основное денежное довольствие является базисом, который обязательно выплачивается и составляет:

должностной оклад (не менее 20,13 тыс. грн);

оклад за воинское звание;

доплаты за выслугу лет.

Предусмотрены дополнительные виды денежного довольствия, зависящие от боевых задач и удаленности от фронта. Закон гарантирует:

повышение должностного оклада денежного довольствия;

денежные надбавки (в зависимости от особенностей прохождения службы, службы в ССО, квалификации, за выполнение функций госэксперта по тайнам, за непрерывный стаж на шифровальной работе, за труд в условиях режимных ограничений, за почетные/спортивные звания);

денежные доплаты (за научную степень/ученое звание);

денежные вознаграждения военным в должностях, связанных с непосредственным выполнением задач по обеспечению кибербезопасности;

премии к денежному довольствию.

Размер зарплаты зависит также от видов и родов войск. Существенно отличается размер денежного довольствия в Сухопутных, Десантно-штурмовых войсках и Силах специальных операций.

Боевые выплаты в ноябре

В рамках постановления Кабинета Министров №168, в ноябре военным начислят дополнительное вознаграждение от 30 до 100 тыс. грн.

100 тыс. грн — военнослужащим, участвующим в боях на передовой, на лечение после ранения, пленным;

30 тыс. грн — военным, которые выполняют боевые/специальные задания по боевым приказам;

50 тыс. грн — бойцам, выполняющим боевые/специальные задачи в составе органов военного управления, штабов и командования, выполняющих оперативное управление подразделениями.

Соответствующее вознаграждение выплачивается пропорционально периоду пребывания на передовой/выполнение боевых задач. В среднем — по 3 тыс. грн в сутки. Таким образом, бойцы, которые провели на передовой десять дней, получат сумму выплат в около 30 тыс. грн.

70 тыс. грн — доплачивают за службу на "нуле". Доплата предназначена для бойцов, участвующих в боевых действиях на передовой/выполняющих задачи в тылу противника. Деньги начисляются за каждые 30 дней службы в соответствующих условиях.

Как самому посчитать размер зарплаты

Благодаря введенному Минобороны онлайн-калькулятору бойцы сами могут сосчитать размер денежного довольствия.

Такой способ просто и оперативно позволит узнать размер выплат, на который может претендовать военный.

Для этого необходимо знать свое звание, выслугу лет и тарифный разряд. Такие данные можно узнать в финансовом отделе воинской части.

Калькулятор. Источник: mil.gov.ua

Что еще стоит знать

Ранее мы писали, что украинские военнослужащие в отличие от наемных работников получают оплату в виде денежного довольствия. Известно, в каких числах бойцы должны получать выплаты.

Также мы писали, что выплаты близким родственникам пленных военных прекращаются, когда его освобождают из плена. А для прекращения выплат родственникам пропавшего без вести нужно соответствующее решение суда.