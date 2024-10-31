Виплати родичам військового - у яких ситуаціях вони припиняються

Військовослужбовець із сім’єю. Фото: Zmina

Виплати близьким родичам полонених військововослужбовців припиняються тоді, коли його звільняють з полону. А для припинення виплат рідні зниклого безвісти потрібно відповідне рішення суду.

Про це повідомило Міністерство оборони України.

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Виплати родичам полонених — коли вони припиняються

У деяких випадках виплати, які мають надаватися військовослужбовцям, отримують близькі родичі цих військових.

Це, зокрема, відбувається у випадку полону військового чи його зникнення безвісти.

У ситуації, коли військовослужбовець потрапив до полону — виплати його рідні тривають до моменту звільнення воїна з полону. Після цього вони автоматично припиняються.

Припинення виплат рідні зниклого безвісти

У випадку зі зникненням військовослужбовця безвісти ситуація з виплатами є складнішою і не вирішується автоматично.

Вони припиняються у той день, коли набуває законної сили рішення суду про визнання військовослужбовця безвісно відсутнім або оголошення його померлим.

Нагадаємо, ми писали про те, які документи потрібно надати рідні полоненого військовослужбовця, аби отримати виплати.

Додамо, ми повідомляли про те, якими будуть виплати родичам загиблих військових у 2025 році.