Выплаты родственникам военного - в каких ситуациях они прекращаются

Выплаты родне военнослужащего — когда они заканчиваются
Выплаты близким родственникам пленных военнослужащих прекращаются, когда его освобождают из плена. А для прекращения выплат родственникам пропавшего без вести нужно соответствующее решение суда.
Об этом сообщило Министерство обороны Украины.
Выплаты родственникам пленных — когда они прекращаются
В некоторых случаях выплаты, которые должны предоставляться военнослужащим, получают близкие родственники этих военных.
Это, в частности, происходит в случае пленения военного или его пропажи без вести.
В ситуации, когда военнослужащий попал в плен — выплаты его родственникам продолжаются до момента освобождения воина из плена. После этого они автоматически прекращаются.
Прекращение выплат родне пропавшего без вести
В случае пропажи военнослужащего без вести ситуация с выплатами сложнее и не решается автоматически.
Они прекращаются в тот день, когда вступает в законную силу решение суда о признании военнослужащего безвестно пропавшим или объявлении его умершим.
Напомним, мы писали о том, какие документы нужно предоставить родственникам пленного военнослужащего, чтобы получить выплаты.
Добавим, что мы сообщали о том, какими будут выплаты родственникам погибших военных в 2025 году.
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