Выплаты родственникам военного - в каких ситуациях они прекращаются

Военнослужащий с семьей. Фото: Zmina

Выплаты близким родственникам пленных военнослужащих прекращаются, когда его освобождают из плена. А для прекращения выплат родственникам пропавшего без вести нужно соответствующее решение суда.

Об этом сообщило Министерство обороны Украины.

Читайте также:

Выплаты родственникам пленных — когда они прекращаются

В некоторых случаях выплаты, которые должны предоставляться военнослужащим, получают близкие родственники этих военных.

Это, в частности, происходит в случае пленения военного или его пропажи без вести.

В ситуации, когда военнослужащий попал в плен — выплаты его родственникам продолжаются до момента освобождения воина из плена. После этого они автоматически прекращаются.

Прекращение выплат родне пропавшего без вести

В случае пропажи военнослужащего без вести ситуация с выплатами сложнее и не решается автоматически.

Они прекращаются в тот день, когда вступает в законную силу решение суда о признании военнослужащего безвестно пропавшим или объявлении его умершим.

Напомним, мы писали о том, какие документы нужно предоставить родственникам пленного военнослужащего, чтобы получить выплаты.

Добавим, что мы сообщали о том, какими будут выплаты родственникам погибших военных в 2025 году.