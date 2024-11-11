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Как стать оператором БпЛА — где учиться и какие зарплаты

11 ноября 2024 11:03
Владимир Мололкин - редактор
Оператор БпЛА в Украине — какие зарплаты и как записаться на обучение пилотированию дронов
Оператор дрона. Фото: Unsplash
Владимир Мололкин - редактор

В Украине на военную службу приглашаются мужчины и женщины, желающие стать операторами БпЛА. Эта профессия является одной из самых современных в Вооруженных силах Украины.

Сайт Новини.LIVE рассказывает о том, как стать оператором БпЛА и какие выплаты можно получать.

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Как стать оператором БпЛА

Стать оператором дронов можно как на курсах, так и в вузах. Курсы предоставляют основные знания об управлении дронами, такие как:

  • теория работы дронов;
  • использование оборудования для съемки;
  • передача информации;
  • безопасность полетов.

Обычно курсы длятся от 3 до 14 дней, а стоимость колеблется от 2 000 до 16 000 грн.

Для того чтобы получить более глубокие знания, можно поступить в университет на специальность "Авионика" или "Авиационный транспорт". Например, Харьковский авиационный институт и Киевский политехнический институт им. Сикорского предлагают обучающие программы, где изучают системы управления самолетами, ракетами, спутниками и беспилотными летательными аппаратами.

Среди курсов оператора БпЛА в Украине можно выделить:

  • kruk.in.ua;
  • profpv.com.ua;
  • dronarium.academy;
  • dronarium.com.ua;
  • blackraven.com.ua.

Какие зарплаты получают операторы БПЛА в Украине

Операторы дронов могут зарабатывать от 20 000 грн на рынке труда. В Вооруженных Силах зарплата может достигать 120 000 грн в месяц, в зависимости от того, где проходит служба, и какие задачи выполняются.

Напомним, с начала ноября 2024 года украинские военные не ощутили никаких изменений в налогах, повлиявших на доход большинства граждан. Стало известно, какие вознаграждения и оклады получат бойцы.

Также мы писали, что в ВСУ контрактная служба предоставляет определенные преимущества. Одной из важнейших является возможность добровольно вступить в армию, выбрав подразделение и должность. Кроме того, для контрактников предусмотрены стимулы, такие как единовременная выплата после подписания контракта.

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