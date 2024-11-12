Виплати сім'ям військовослужбовців — як довго розглядають заявку про грошове забезпечення

Українські гроші на фоні української військової форми. Фото: Depositphotos

З початком повномасштабної війни в Україні значна кількість військовослужбовців проходить службу на передовій. За умов активних бойових дій особливо важливим залишається грошове забезпечення не лише військових, але й членів їх сімей. Вони мають право на отримання фінансової допомоги, якщо військовослужбовці потрапляють у полон, зникають безвісти або залишаються на службі у віддалених зонах.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як довго командири військових частин можуть розглядати заявку про виплати грошового забезпечення.

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Які терміни розгляду заявок про виплати грошового забезпечення

На сайті Міністерства оборони України йдеться про те, що командири військових частин зобов'язані розглядати подані заяви про виплату грошового забезпечення протягом 15 діб від дня отримання документів.

Цей період включає ухвалення рішення про виплату коштів або, в разі необхідності, надання обґрунтованої відмови. Рішення оформлюється наказом командира, про який повідомляють заявника в письмовій формі.

Які можуть бути підстави для відмови у виплатах

Існують деякі умови, за яких командири можуть відмовити у виплаті грошового забезпечення. Наприклад, виплата може бути призупинена на період визначення обставин за яких військовослужбовець потрапив у полон, чи не добровільно він здався, чи не залишив військову частину самовільно, чи не дезертував.

Попри це, якщо обставини, що стосуються таких випадків, не були з'ясовані протягом 15 діб, командир військової частини не має права затримувати виплату коштів безпідставно.

Нагадаємо, українські військові мають право на додаткові виплати та компенсації відповідно до обставин за виконання своїх службових обов’язків. Щорічна або додаткова відпустка, яку бійці не використали, може бути компенсована державою.

Також ми писали, що військовослужбовці, які отримали травми, поранення або захворіли, можуть бути зараховані до розпорядження командиром військової частини. Таким військовим також надається грошове забезпечення.