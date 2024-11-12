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Денежная помощь семьям военных — сколько ждать выплаты

12 ноября 2024 09:50
Владимир Мололкин - редактор
Выплаты семьям военнослужащих — как долго рассматривают заявку о денежном довольствии
Украинские деньги на фоне украинской военной формы. Фото: Depositphotos
Владимир Мололкин - редактор

С началом полномасштабной войны в Украине значительное количество военнослужащих проходит службу на передовой. В условиях активных боевых действий особенно важным остается денежное довольствие не только военных, но и членов их семей. Они имеют право на получение финансовой помощи, если военнослужащие попадают в плен, исчезают без вести или остаются на службе в отдаленных зонах.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как долго командиры воинских частей могут рассматривать заявку о выплатах денежного довольствия.

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Какие сроки рассмотрения заявок о выплатах денежного довольствия

На сайте Министерства обороны Украины говорится, что командиры воинских частей обязаны рассматривать поданные заявления о выплате денежного довольствия в течение 15 суток со дня получения документов.

Этот период включает принятие решения о выплате средств или, в случае необходимости, предоставление обоснованного отказа. Решение оформляется приказом командира, уведомляющего заявителя в письменной форме.

Какие могут быть основания для отказа в выплатах

Есть некоторые условия, при которых командиры могут отказать в выплате денежного довольствия. Например, выплата может быть приостановлена на период определения обстоятельств при которых военнослужащий попал в плен, не добровольно ли он сдался, не оставил ли воинскую часть самовольно, или не дезертировал.

Несмотря на это, если обстоятельства, касающиеся таких случаев, не были установлены в течение 15 суток, командир воинской части не имеет права задерживать выплату средств безосновательно.

Напомним, украинские военные имеют право на дополнительные выплаты и компенсации в соответствии с обстоятельствами за исполнение своих служебных обязанностей. Ежегодный или дополнительный отпуск, который бойцы не использовали, может быть компенсирован государством.

Также мы писали, что военнослужащие, получившие травмы, ранения или заболевшие, могут быть причислены к распоряжению командиром воинской части. Таким военным также предоставляется денежное довольствие.

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