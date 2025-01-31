Контрактна служба в ЗСУ - гроші за перший контракт терміном 1 рік

Українські офіцери. Фото: mil.biz.ua

Військовослужбовці, які підписують свій перший контракт зі Збройними силами, можуть отримати одноразову грошову допомогу. Офіцери з першим контрактом отримують цю допомогу навіть після підписання короткої, однорічної угоди.

Про це повідомляло Міністерство оборони України.

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Військовослужбовці Збройних сил України мають право на різні виплати, доплати та винагороди.

Зокрема, ті військовослужбовці, які підписують свій перший контракт із ЗСУ, можуть отримати одноразову грошову допомогу.

Кому вистачає однорічного контракту

На факт нарахування цієї допомоги впливає термін, на який підписаний перший контракт.

Цей термін для різних категорій військовослужбовців відрізняється — від 1 до 5 років.

Найкоротшого, однорічного першого контракту вистачає для оформлення грошової допомоги тим військовим, які приймаються на посади офіцерського складу.

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