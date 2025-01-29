Одноразові виплати для військових — хто і скільки отримає у 2025 році

Людина тримає гроші. Фото: Unsplash

Військовослужбовці, які проходять службу в Збройних силах України, отримують не лише регулярне грошове забезпечення, а й додаткові одноразові виплати. Ці кошти спрямовані на покращення соціального та матеріального становища, полегшення адаптації до військової служби, підтримку здоров’я та вирішення особистих і побутових питань.

Про те, які одноразові виплати можуть отримати військові у 2025 році, зазначається на сайті Міністерства оборони України.

Читайте також:

Яку виплату можна отримати після укладення першого контракту

У Міністерстві оборони пояснили, що існує чотири основні види одноразової допомоги. Зокрема, виплата за підписання першого контракту залежить від кількох чинників. У 2025 році вона становитиме:

24 224 грн — для військових рядового складу, які уклали перший контракт терміном на 3 роки;

27 252 грн — для сержантів і старшин, які підписали контракт на 3 і більше років;

30 280 грн — для офіцерів, що уклали контракт щонайменше на 1 рік.

Яку допомогу надають для розв'язання соціально-побутових питань

Ця виплата здійснюється раз на рік у розмірі місячного грошового забезпечення військовослужбовця. Її можуть отримати:

військові з інвалідністю, отриманою внаслідок поранення або травми, пов’язаної із захистом країни;

родини військових, які перебувають у полоні (за винятком тих, хто здався добровільно), а також зниклих безвісти або інтернованих у нейтральних державах.

Крім того, право на отримання допомоги мають особи, якщо подія, що дає на неї право, сталася у 2025 році або грудні 2024-го, але виплата не була здійснена у рік її настання. До таких подій належать:

смерть військовослужбовця чи його найближчих родичів (дружини, чоловіка, дітей, батьків);

поранення, отримане внаслідок виконання бойових завдань;

народження або усиновлення дитини;

суттєве погіршення здоров’я військовослужбовця або його родини, підтверджене медичними документами.

Скільки можна отримати на оздоровлення

Щороку військовослужбовці мають право на виплату коштів на оздоровлення при виході у відпустку. Розмір цієї допомоги дорівнює місячному грошовому забезпеченню. Важливо зазначити, що ця виплата не включає додаткових винагород.

Для військових, які тимчасово усунені від виконання обов’язків, перебувають у розпорядженні або відсторонені від посади, така виплата розраховується відповідно до їхнього останнього посадового окладу з урахуванням вислуги років і змін у фінансовому забезпеченні.

Яку допомогу виплачують в разі звільнення зі служби

Військовослужбовці, які звільняються з контрактної служби після завершення строку контракту, за сімейними обставинами, у зв’язку зі скороченням посади (за наявності вислуги не менше 10 років) або через стан здоров'я, мають право на одноразову матеріальну допомогу.

Розмір цієї виплати залежить від кількості календарних років військової служби, причин звільнення та рівня грошового забезпечення на день виходу зі служби.

Раніше ми писали, що вартість квитків на поїзди Укрзалізниці поступово підвищується, і часом знайти доступний варіант може бути досить складно. Водночас існують певні пільги, що надають окремим категоріям громадян можливість подорожувати залізницею безоплатно або зі значною знижкою.

Ми також розповідали, що ветерани, військовослужбовці з інвалідністю, отриманою внаслідок бойових дій, а також родини загиблих воїнів можуть стати на квартирний облік для подальшого отримання житла. Для цього необхідно звернутися до органів місцевої влади або подати відповідну заяву через ЦНАП.